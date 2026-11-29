No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido, en el que los culés buscan ampliar su distancia en el liderato

Sigue el Deportivo La Coruña vs Barcelona, en vivo. | Claro Sports

El FC Barcelona visita al Deportivo de La Coruña este domingo 29 de noviembre en el marco de la jornada 14 de LaLiga 2026-2027. El conjunto dirigido por Hansi Flick buscará sumar su sexta victoria consecutiva y mantenerse en lo más alto de la clasificación del fútbol español, en una temporada en la que disputa el liderato con el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Los blaugranas llegan al compromiso con 36 puntos después de 13 partidos, además de un balance de 18 goles a favor y cinco en contra en sus últimos cinco encuentros. Por su parte, el Deportivo ocupa la duodécima posición de la tabla con 15 unidades, tras empatar ante el Espanyol y perder frente al Deportivo Alavés.

El encuentro también representa el reencuentro de ambas instituciones en la Primera División de España después de ocho años. La última vez que se enfrentaron fue en abril de 2018, cuando el Barcelona conquistó el título de Liga en Riazor con un triplete de Lionel Messi en la victoria por 4-2.

¿A qué hora inicia el Deportivo La Coruña vs FC Barcelona hoy 29 de noviembre de 2026?

El partido entre el Deportivo La Coruña y el FC Barcelona se disputará este domingo 29 de noviembre en el Estadio Abanca-Riazor, con el silbatazo inicial programado para las 09:15 horas, tiempo del centro de México, y las 16:15 horas de España.

La Real Federación Española de Fútbol designó a Isidro Díaz de Mera como árbitro central, mientras que Daniel Jesús Trujillo estará a cargo del VAR. El Barcelona tendrá la oportunidad de ampliar su ventaja en la clasificación respecto a sus perseguidores.

Alineaciones del Deportivo La Coruña vs FC Barcelona para la jornada 14, al momento

Hansi Flick mandará a la cancha a los mejores jugadores que tenga disponibles para intentar llevarse los tres puntos que lo alejen de Real Madrid y el Atlético.

Deportivo La Coruña: Leo Román; Adrià Altimira, Miguel Loureiro, José María Giménez, Giacomo Quagliata; Marc Casadó, Lorenzo Amatucci, Mario Soriano; Yeremay Hernández, Luismi Cruz y Pierre-Emerick Aubameyang. DT: Antonio Hidalgo.

FC Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha. DT: Hansi Flick.

¿Dónde ver el Deportivo La Coruña vs FC Barcelona en vivo? Canales de TV y streaming online

La afición mexicana podrá disfrutar del encuentro entre el Deportivo La Coruña y el FC Barcelona a través de Sky Sports, en televisión de paga. Además, en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y podrás consultar el resultado, los goles y las noticias del encuentro en el que los culés buscarán su séptima victoria como visitante de la temporada, condición en la que registra 24 anotaciones a favor y seis en contra.