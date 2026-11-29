Los Gunners buscan ampliar su ventaja en el liderato ante unos Citizens que acumulan cuatro partidos consecutivos sin ganar en la liga inglesa

El Emirates Stadium recibe uno de los partidos más atractivos de la jornada 12 de la Premier League 2026-2027. Arsenal y Manchester City se enfrentan en un duelo directo por los primeros puestos de la clasificación, con seis puntos de diferencia entre ambos equipos.

Los dirigidos por Mikel Arteta encabezan la tabla con 28 unidades y presumen un paso perfecto como locales en el campeonato, con cinco victorias en cinco compromisos. Sin embargo, el vigente campeón viene de empatar ante Newcastle (2-2) y Borussia Dortmund (1-1), este último en la Champions League.

Por su parte, el conjunto de Enzo Maresca ocupa la tercera posición con 22 puntos y atraviesa su momento más complicado de la temporada. Los Citizens acumulan cuatro jornadas consecutivas sin ganar, después de haber comenzado el campeonato con siete victorias al hilo. A media semana igualaron 2-2 frente al Napoli en la competición europea.

¿A qué hora inicia el Arsenal vs Manchester City hoy 29 de noviembre de 2026?

El encuentro correspondiente a la jornada 12 de la Premier League se disputa este domingo 29 de noviembre en el Emirates Stadium de Londres, a partir de las 10:30 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones del Arsenal vs Manchester City para la jornada 12, al momento

Mikel Arteta no podrá contar con Bukayo Saka ni Martín Zubimendi, ambos por lesiones musculares. David Raya está en duda por las molestias en el hombro que sufrió ante Newcastle, mientras que William Saliba se encuentra disponible tras superar sus problemas de espalda, aunque todavía no ha debutado esta temporada. De última hora, Declan Rice también quedó fuera de la convocatoria. Los reportes iniciales apuntan a un “golpe menor”

Arsenal: David Raya; Jurriën Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Bruno Guimarães, Mikel Mertino; Noni Madueke, Martin Ødegaard, Christos Tzolis; Kai Havertz.

En cuanto al conjunto visitante, Enzo Maresca tiene la baja de Antoine Semenyo por una lesión en la rodilla. Matheus Nunes regresó a la actividad frente al Napoli, por lo que representa una alternativa para el lateral derecho. De cara al partido, se confirmó que Rayan Cherki tampoco forma parte de la convocatoria de los sky blues, aunque no se reveló el motivo de su ausencia.

Manchester City | Alineación probable: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Joško Gvardiol; Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi; Iliman Ndiaye, Enzo Fernández, Jérémy Doku; Erling Haaland.

¿Dónde ver el Arsenal vs Manchester City en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre Arsenal y Manchester City se podrá seguir en México a través de TNT Sports y HBO Max. Además, en Claro Sports tendremos el minuto a minuto con las mejores acciones, los goles y el resultado del encuentro.