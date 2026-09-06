¡Bastión defensivo! Jhon Lucumí brilla en su primer derbi de campeones con la Juventus

El zaguero central colombiano de 28 años, Jhon Lucumí, fue el defensor con mejor calificación de la Juventus ante AC Milán.

Jhon Lucumí con Juventus vs Milan | REUTERS/Daniele Mascolo

La fecha número tres la Serie A 2026-2027 se llevó todos los reflectores del fútbol europeo. En la ciudad de Turín se llevó a cabo la primera edición de esta nueva temporada del derbi de campeones. Juventus recibió en su casa al AC Milán y el colombiano Jhon Lucumí vivió su primer partido de rivalidad histórica con los colores de la ‘vecchia signora’.

El juego fue vibrante y digno de un clásico. Como bien se sabe estos partidos se luchan más de lo que se juega y fue justo lo que se evidenció en el Juventus Stadium. El conjunto visitante fue práctico, sencillo y sumamente efectivo, solo tuvo una acción de gol y terminó celebrando.

AC Milán se fue en ventaja gracias a la anotación de Alphadjo Cisse. Pero cuando ya parecía que era imposible cambiar la historia del partido, la Juventus mostró una vez más que la jerarquía sigue intacta. Un gran centro de Teun Koopmeiners y un cabezazo de Federico Gatti, le dieron el empate al equipo del colombiano Jhon Lucumí en el último minuto del encuentro.

Así le fue a Jhon Lucumí ante AC Milán

Jhon Lucumí fue titular y disputó la totalidad del partido entre Juventus y AC Milán por la jornada número tres de la Serie A 2026-2027. El colombiano no paso muchas afugias. Pues, como bien se mencionó anteriormente, fue muy poco lo que propuso el equipo dirigido por el portugués Rúben Amorim.

54 de 60 pases acertados, un pase clave, 12 pases en el último tercio, tres de siete pases largos completados, seis posesiones perdidas, dos despejes, una intercepción, cuatro recuperaciones, 100 % de efectividad en sus barridas y cinco de siete duelos ganados, fueron los números del zaguero ‘cafetero’.

Datos y estadísticas que lo dejaron como el mejor defensa de la Juventus en el derbi de campeones. Con esto, Jhon Lucumí ya acumula dos actuaciones con la camiseta de su nuevo club y se prepara para lo que será el debut por la UEFA Europa League 2026-2027 ante NEC.

Te puede interesar: