Así les fue a los jugadores de Selección Colombia el fin de semana del 4 al 6 de septiembre de 2026

Los jugadores de la Selección Colombia tuvieron acción en el inicio de septiembre. Daniel Muñoz y Richard Ríos debutar en sus nuevos clubes.

Daniel Muñoz, jugador de Selección Colombia | Reuters/Andrew Boyers

El primer fin de semana de septiembre tuvo mucha acción para los jugadores de la Selección Colombia en sus respectivos clubes. Todas y cada una de las ligas del fútbol mundial han iniciado sus respectivas temporadas y los futbolistas ‘cafeteros’ han vuelto a ser grandes protagonistas.

Un lista que sirve para ir calentando lo que será la primera convocatoria de Néstor Lorenzo tras lo hecho en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Selección Colombia entrará en acción en la próxima fecha FIFA y sus rivales ya han sido han sido confirmados. Urge una renovación de plantilla, puesto que, lo “fijos” de la ‘tricolor’ han dicho adiós o no cuenta con el rendimiento deseado.

Porteros

Camilo Vargas: brilló con un penal atajado en empate entre Atlas y Atlante 1-1 por la Liga MX.

brilló con un penal atajado en empate entre Atlas y Atlante 1-1 por la Liga MX. Álvaro Montero: atajó el tiempo completo con Boca Juniors en el empate 2-2 versus Gimnasia Mendoza por la Liga Argentina.

atajó el tiempo completo con Boca Juniors en el empate 2-2 versus Gimnasia Mendoza por la Liga Argentina. David Ospina: sigue sin club tras salir de Atlante.

Defensores

Johan Mojica: Getafe no tuvo actividad durante el fin de semana.

Getafe no tuvo actividad durante el fin de semana. Wíller Ditta: fue titular y jugó todo el partido con Cruz Azul en el triunfo 1-0 sobre Santos Laguna por la Liga MX.

fue titular y jugó todo el partido con Cruz Azul en el triunfo 1-0 sobre Santos Laguna por la Liga MX. Dávinson Sánchez: tuvo minutos completos, marcó en propia puerta y vio tarjeta amarilla con Galatasaray en la victoria 3-2 contra Basaksehir por la Super Lig.

tuvo minutos completos, marcó en propia puerta y vio tarjeta amarilla con Galatasaray en la victoria 3-2 contra Basaksehir por la Super Lig. Yerry Mina: Cagliari no tuvo actividad durante el fin de semana.

Cagliari no tuvo actividad durante el fin de semana. Daniel Muñoz: debutó oficialmente como nuevo jugador del Nottingham Forest, estuvo 31 minutos en cancha en el empate 0-0 ante Tottenham por Premier League.

debutó oficialmente como nuevo jugador del Nottingham Forest, estuvo 31 minutos en cancha en el empate 0-0 ante Tottenham por Premier League. Santiago Arias: sufrió una molestia y no estuvo convocado con Independiente de Avellaneda en la victoria 1-0 ante Central Córdoba por la Liga Argentina.

sufrió una molestia y no estuvo convocado con Independiente de Avellaneda en la victoria 1-0 ante Central Córdoba por la Liga Argentina. Déiver Machado: sigue sin club tras salir de Nantes.

sigue sin club tras salir de Nantes. Jhon Lucumí: fue titular y jugó todo el partido con Juventus en el empate 1-1 ante AC Milán por la Serie A.

Centrocampistas

Jéfferson Lerma: no fue convocado por Crystal Palace en la victoria 3-1 ante Fulham por Premier League.

no fue convocado por Crystal Palace en la victoria 3-1 ante Fulham por Premier League. Kevin Castaño: jugó 45 minutos con Atlético Mineiro en la derrota 0-2 contra Sao Paulo por el Brasileirao.

jugó 45 minutos con Atlético Mineiro en la derrota 0-2 contra Sao Paulo por el Brasileirao. Ríchard Ríos: debutó oficialmente como nuevo jugador del Al-Ittihad, estuvo 45 minutos en cancha en la victoria 2-1 ante Al-Nassr por la Liga de Arabia Saudita.

debutó oficialmente como nuevo jugador del Al-Ittihad, estuvo 45 minutos en cancha en la victoria 2-1 ante Al-Nassr por la Liga de Arabia Saudita. Gustavo Puerta: se quedó en la banca de suplentes en el empate entre Olympiacos 1-1 versus Volos por Super League de Grecia.

se quedó en la banca de suplentes en el empate entre Olympiacos 1-1 versus Volos por Super League de Grecia. Juan Camilo Portilla: fue suplente e ingresó en el entretiempo con Athletico Paranaense en la derrota 1-3 como visitante frente a Cruzeiro por el Brasileirao.

fue suplente e ingresó en el entretiempo con Athletico Paranaense en la derrota 1-3 como visitante frente a Cruzeiro por el Brasileirao. Jorge Carrascal: fue titular y disputó 64 minutos en la victoria 1-0 sobre Remo por el Brasileirao.

fue titular y disputó 64 minutos en la victoria 1-0 sobre Remo por el Brasileirao. James Rodríguez: sigue sin club tras salir de Minnesota United.

sigue sin club tras salir de Minnesota United. Juan Fernando Quintero: Independiente Medellín no tuvo actividad durante el fin de semana..

Independiente Medellín no tuvo actividad durante el fin de semana.. Jhon Arias: fue suplente e ingresó al minuto 63 con Palmeiras en el empate 0-0 como visitante frente a Botafogo por el Brasileirao.

Atacantes

Jáminton Campaz: jugó el tiempo completo con Rosario Central en el empate 1-1 ante Newell’s Old Boys por la Liga Argentina.

jugó el tiempo completo con Rosario Central en el empate 1-1 ante Newell’s Old Boys por la Liga Argentina. Carlos Andrés Gómez: fue titular y jugó todo el partido con Vasco Da Gama en la derrota 0-1 a manos de Fluminense por el Brasileirao.

fue titular y jugó todo el partido con Vasco Da Gama en la derrota 0-1 a manos de Fluminense por el Brasileirao. Luis Díaz: estuvo todo el partido con Bayern Munich en el empate a cero ante Schalke 04 por la Bundesliga.

estuvo todo el partido con Bayern Munich en el empate a cero ante Schalke 04 por la Bundesliga. Jhon Córdoba: jugó el encuentro entero y anotó gol con Krasnodar en el empate 2-2 contra Krylya Sovetov por la Liga Premier.

jugó el encuentro entero y anotó gol con Krasnodar en el empate 2-2 contra Krylya Sovetov por la Liga Premier. Juan Camilo Hernández: fue titular y estuvo 68 minutos en cancha con Betis en la victoria 1-0 ante Real Madrid por LaLiga.

fue titular y estuvo 68 minutos en cancha con Betis en la victoria 1-0 ante Real Madrid por LaLiga. Luis Javier Suárez: fue titular, anotó gol, otorgó una asistencia y jugó 67 minutos con Sporting de Portugal en la victoria 2-0 ante Nacional Madeira por la Primeira Liga.

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