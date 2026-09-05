La ‘Yasermanía’ se apodera de LaLiga2: nuevo gol del colombiano

El atacante colombiano de 22 años, Yaser Asprilla, anotó el primer gol en la victoria de Girona ante Sporting Gijón.

Yaser Asprilla anotó en la victoria del Girona | Vizzor

Yaser Asprilla no para de brillar en el comienzo de esta temporada 2026-2027. El atacante colombiano de 22 años, vive un renacer futbolístico en el Girona FC. Después de haber perdido notable importancia en el conjunto catalán, el ‘cafetero’ había sido cedido a Galatasaray de Turquía.

El equipo ahora dirigido por Quique Álvarez visitó el Estadio Municipal El Molinón para verse las caras con el Sporting de Gijón por la fecha 4 de LaLiga2. El juego terminó con victoria para el Girona por dos goles a cero y una de las anotaciones fue marcada por el colombiano Yaser Asprilla.

Ante de la primera media hora, el ex Galatasaray de Turquía, recibió un balón larguísimo de Paulo Gazzaniga, controló con gran calidad y definió por encima del portero rival. Así se fue en ventaja el visitante y 14 minutos ante del final revalidó la victoria. Carles Pérez le puso fin a la contienda con su gol a los 76.

Así le fue a Yaser Asprilla ante Sporting de Gijón

Yaser Asprilla fue titular y disputó 67 minutos del partido entre Girona FC y Sporting de Gijón por la fecha número cuatro de LaLiga2. El joven talento ‘cafetero’ fue una de las grandes figuras del encuentro y sigue en la cima de la tabla de goleadores de la Segunda División del Fútbol de España.

Un gol, cuatro remates, 18 de 23 pases acertados, un pase clave, tres de cuatro pases largos completados, uno de tres centros exitosos y dos recuperaciones, fueron los números que dejo el número 22 del equipo español. Datos y estadísticas que lo consolidaron como segundo jugador con mejor calificación del enfrentamiento.

Con esta nueva anotación, Yaser Asprilla llega a cuatro goles en cuatro partidos jugados de LaLiga2 2026-2027. Además, cumplió con su primera titularidad en el onceno dirigido por Quique Álvarez. Ahora, el próximo reto será en casa ante Castellón el sábado 12 de septiembre.

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