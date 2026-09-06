Valencia vs Barcelona, en vivo: ¡El Barça busca el tercero!

Valencia vs Barcelona, en vivo

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Valencia vs Barcelona! Este domingo 6 de septiembre, el Estadio de Mestalla recibe uno de los partidos más importantes de la jornada 4 de LaLiga 2026-27. El conjunto valencianista busca su primera victoria de la temporada ante un Barcelona que llega con nueve puntos después de ganar sus primeros tres compromisos.

Desde este espacio podrás seguir las acciones, goles, cambios, tarjetas y resultado del Valencia vs Barcelona en vivo, en un encuentro en el que los locales intentarán sumar después de registrar un empate y dos derrotas, mientras los dirigidos por Hansi Flick buscan mantenerse en la parte alta de la clasificación.