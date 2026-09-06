Valencia vs Barcelona, en vivo: ¡El Barça busca el tercero!
Sigue el resultado al momento: Valencia 0-2 Barcelona, jornada 4 de LaLiga; el conjunto culpe busca seguir líder y aprovechar la derrota del Real Madrid
¡Alineaciones confirmadas!
Valencia: Dimitrievski, Maffeo, Diakhaby, Pepelu, Arnau, J. Vázquez, Otorbi, Dieng, Ugrinic, Danjuma, Javi Guerra.
Barcelona: Joan Garcia, Xavi Espart, Cubarsí, Eric, Gerard Martín, Lamine Yamal, Fermin, Rodrigo, Anthony Gordon, Pedri.
¿A qué hora inicia el Valencia vs Barcelona hoy 6 de septiembre de 2026?
El Valencia vs Barcelona inicia este domingo 6 de septiembre a las 08:15 horas, tiempo del centro de México, desde el Estadio de Mestalla.
¿Dónde ver el Valencia vs Barcelona en vivo? Canales de TV y streaming online
Los aficionados en México podrán ver el Valencia vs Barcelona en vivo a través de Sky Sports, señal que cuenta con los derechos de LaLiga EA Sports en territorio mexicano.
Valencia vs Barcelona, en vivo
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Valencia vs Barcelona! Este domingo 6 de septiembre, el Estadio de Mestalla recibe uno de los partidos más importantes de la jornada 4 de LaLiga 2026-27. El conjunto valencianista busca su primera victoria de la temporada ante un Barcelona que llega con nueve puntos después de ganar sus primeros tres compromisos.
Desde este espacio podrás seguir las acciones, goles, cambios, tarjetas y resultado del Valencia vs Barcelona en vivo, en un encuentro en el que los locales intentarán sumar después de registrar un empate y dos derrotas, mientras los dirigidos por Hansi Flick buscan mantenerse en la parte alta de la clasificación.