Tabla de posiciones de LaLiga 2026-27 al momento: Real Madrid le deja el camino libre al Barcelona para ponerse de líder

Betis dio la campanada este inicio de fin de semana tras pegarle por la mínima diferencia como locales a los ‘merengues’

Jornada 4 de La Liga 2026-27, en vivo | Reuters

La temporada 2026-27 de LaLiga comenzó a mover posiciones en la parte alta después del inicio de la cuarta jornada. Real Madrid cayó de forma sorpresiva ante el Betis de Álvaro Fidalgo, y con ello deja camino libre al Barcelona para hacerse del liderato en solitario en su duelo ante el Valencia.

El conjunto azulgrana tiene tres victorias en tres encuentros, con 12 goles a favor y dos en contra, para una diferencia de +10. Real Madrid suma tres triunfos y una derrota en cuatro partidos, mientras Betis también registra tres victorias y una derrota.

Aún restan nueve encuentros por disputarse de aquí al final de la jornada el próximo lunes, por lo que no se descarta alguna otra sorpresa y más movimientos dentro de la tabla general. Te invitamos a seguir cada detalle de la liga española este fin de semana solo por Claro Sports.

Tabla de posiciones LaLiga 2026, al momento: Jornada 4

Barcelona encabeza la clasificación con nueve puntos, seguido por Real Madrid y Real Betis con la misma cantidad. Atlético de Madrid, Alavés y Osasuna aparecen posteriormente con siete puntos, mientras Sevilla suma seis.

Tabla de posiciones de LaLiga 2026-27

Barcelona | 9 puntos Real Madrid | 9 puntos Real Betis | 9 puntos Atlético de Madrid | 7 puntos Alavés | 7 puntos Osasuna | 7 puntos Sevilla | 6 puntos Deportivo La Coruña | 5 puntos Racing de Santander | 4 puntos Levante | 4 puntos Real Sociedad | 4 puntos RCD Espanyol | 3 puntos Athletic Club | 3 puntos Getafe | 3 puntos Villarreal | 2 puntos Celta de Vigo | 2 puntos Valencia | 1 punto Rayo Vallecano | 1 punto Elche | 1 punto Málaga | 0 puntos

Resultados de la jornada 4 de LaLiga 2026

Al momento solo se ha desarrollado un partido dentro de la fecha 4 del certamen. El mencionado triunfo 1-0 del Real Betis sobre Real Madrid. Dicho resultado modificó la situación del conjunto blanco, que dejó escapar la oportunidad de colocarse como líder en solitario.

El resto de la fecha todavía tiene encuentros pendientes de disputarse. Entre los partidos programados destacan Athletic vs Atlético de Madrid, Valencia vs Barcelona, Espanyol vs Sevilla y Getafe vs Celta de Vigo. Aquí te dejamos la jornada a detalle.

Partidos de la jornada 4 de LaLiga

Viernes 4 de septiembre Real Betis 1-0 Real Madrid | CRÓNICA

Sábado 5 de septiembre Athletic Club vs Atlético de Madrid | 08:15 horas Rayo Vallecano vs Racing de Santander | 10:30 horas Villarreal vs Deportivo La Coruña | 13:00 horas

Domingo 6 de septiembre Valencia vs Barcelona | 08:15 horas Alavés vs Osasuna | 10:30 horas Málaga vs Levante | 10:30 horas RCD Espanyol vs Sevilla | 13:00 horas

Lunes 7 de septiembre Getafe vs Celta de Vigo | 11:00 horas Elche vs Real Sociedad | 13:30 horas



*Horarios del tiempo del centro de México

¿Qué lugares a torneos europeos da la tabla de posiciones de LaLiga?

La tabla mostrada establece diferentes zonas de clasificación europea. Los primeros cuatro lugares aparecen destinados a la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA, mientras que las siguientes dos posiciones corresponden a los accesos a la Europa League y la Conference League, respectivamente

En este escenario, Barcelona, Real Madrid, Betis y Atlético de Madrid ocupan actualmente las primeras cuatro posiciones, mientras Alavés aparece en el quinto lugar y Osasuna en el sexto. La clasificación, sin embargo, todavía puede modificarse conforme avance el resto de las jornadas.

¿Qué pasa si al final del torneo hay empate en la Tabla de Posiciones? Conoce todos los criterios

Si dos equipos terminan con la misma cantidad de puntos, el primer criterio mostrado es el enfrentamiento directo, tomando en cuenta los puntos obtenidos en los partidos que disputaron entre sí. Si persiste la igualdad, se considera la diferencia de goles únicamente en esos encuentros.

Si el empate continúa, se utiliza la diferencia de goles general de toda la temporada y posteriormente los goles anotados. Cuando son tres o más equipos los involucrados, se genera una clasificación particular con los partidos disputados entre los clubes empatados; después se consideran los puntos y la diferencia de goles obtenidos en esos enfrentamientos, antes de recurrir a la diferencia general y los goles a favor.

Así, la clasificación de LaLiga todavía tiene margen para cambiar durante la jornada 4. Barcelona amenaza con terminar el fin de semana como líder, mientras Real Madrid y Betis compartirán el segundo escalón, por el momento, con nueve puntos. En la zona baja, Málaga, Elche, Rayo Vallecano y Valencia necesitan comenzar a sumar para abandonar los últimos lugares.

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