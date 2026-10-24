Valencia vs Villarreal en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 10

El Valencia de Javier Aguirre está en zona de descenso con seis puntos, mientras el Villarreal cuenta con nueve unidades: el resultado provocará cambios en LaLiga

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¿A qué hora inicia el Valencia vs Villarreal hoy 24 de octubre de 2026?

El Estadio de Mestalla será el escenario del derbi de la Comunidad Valenciana entre Valencia y Villarreal, dos equipos que afrontan la jornada 10 de LaLiga con la necesidad de mejorar sus resultados. El conjunto local ocupa el penúltimo puesto con seis puntos, números que lo mantienen en una situación preocupante. Por su parte, el Submarino Amarillo marcha en la posición 13 con nueve unidades. Para el Valencia, el derbi representa una oportunidad crucial para sumar tres puntos, recuperar confianza y acercarse a la salida de los puestos de descenso ante una afición que espera una respuesta deportiva. La presión será un factor determinante, pues otro resultado adverso podría agravar la situación del club en el inicio de la campaña. El Villarreal, en cambio, necesita aprovechar las dificultades de su rival para escalar posiciones y acercarse a la pelea por los puestos europeos. La diferencia entre ambos en la clasificación es corta, por lo que una victoria visitante permitiría al equipo amarillo ganar terreno, mientras que un triunfo local tendría un impacto importante en la lucha por la permanencia.

México : 10:30 horas.

: 10:30 horas. Centroamérica : 10:30 horas.

: 10:30 horas. Estados Unidos: 12:30 horas ET, 09:30 horas PT.

12:30 horas ET, 09:30 horas PT. Colombia : 11:30 horas.

: 11:30 horas. Argentina: 13:30 horas.

Alineaciones probables del Valencia vs Villarreal para la jornada 10, al momento

El Valencia de Javier Aguirre todavía atraviesa una etapa de reconstrucción táctica, pues el entrenador mexicano lleva poco tiempo al frente del equipo y necesita consolidar una idea de juego. Una de las opciones más probables es el 4-2-3-1, un sistema que ofrece equilibrio en el mediocampo y permite conectar con mayor facilidad a los extremos y al delantero. La clave para los naranjeros estará en fortalecer la coordinación entre sus líneas, mejorar la salida del balón y encontrar variantes para generar peligro sin comprometer la estructura defensiva. La adaptación al planteamiento de Aguirre será fundamental para que el equipo alcance una mayor regularidad.

Por su parte, el Villarreal de Iñigo Pérez apunta a utilizar un 4-4-2, una formación que permite mantener dos referencias en ataque y una estructura compacta en el centro del campo. Este sistema podría representar un desafío para el Valencia, especialmente si el conjunto amarillo aprovecha los espacios entre el doble pivote y la defensa rival para conectar con sus delanteros. La batalla por las bandas también tendrá un papel importante, pues el equipo de Aguirre necesitará contener las incorporaciones de los laterales y evitar que el Villarreal encuentre superioridad en los costados. El encuentro pondrá a prueba la adaptación táctica del Valencia frente a un rival que podría apostar por un esquema más definido.

Valencia : Stole Dimitrievski, Pablo Maffeo, César Tárrega, Justin de Haas, José Gayà, Guido Rodriguez, Pepelu, Dani Raba, Javi Guerra, Luis Rioja y Arnaut Danjuma.

: Stole Dimitrievski, Pablo Maffeo, César Tárrega, Justin de Haas, José Gayà, Guido Rodriguez, Pepelu, Dani Raba, Javi Guerra, Luis Rioja y Arnaut Danjuma. Villarreal: Peter Gulacsi, Alex Freeman, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona, Ilias Akhomach, Santi Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Ayoze Pérez y Gerard Moreno.

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El Valencia y el Villarreal se miden este sábado 24 de octubre en el Estadio de Mestalla, en un partido de LaLiga con puntos importantes en juego para alejarse de la zona de descenso. Sigue el encuentro en vivo online a través de nuestro minuto a minuto de Claro Sports, con el marcador, las principales jugadas, las ocasiones de gol, las estadísticas y el análisis de las acciones más destacadas. Consulta nuestra cobertura en vivo online y mantente al tanto de cada detalle de este encuentro del fútbol español. ¡Disfruta toda la emoción de LaLiga con Claro Sports!