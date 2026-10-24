Yáser Asprilla no desentona en Girona: ¿El perfil cambiado es su punto más fuerte?

El rendimiento de Yáser Asprilla con el Girona lo posiciona como una opción clave para la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

Yaser Asprilla jugando con el Girona FC | Reuters

Yáser Asprilla sigue mostrando un buen nivel con Girona y eso es importante tanto para él como para la Selección Colombia, pues cada vez está más cerca la fecha FIFA de noviembre y seguramente va a entrar en la lista de convocados de Néstor Lorenzo. Mientras llega ese día, el futbolista continúa desempeñándose de buena forma en su actual club.

Su equipo goleó 5-1 a Celta de Vigo B por la fecha 11 de LaLiga Hypermotion y más allá del buen triunfo colectivo, el colombiano volvió a ser protagonista. El mediocampista ofensivo, o también extremo, aportó una asistencia en ese enfrentamiento, además que fue uno de los mejores calificados y que disputó todos los 90 minutos.

Algo que marcó una tendencia es que Asprilla se movió principalmente por el sector derecha del campo, que es la zona donde habitualmente lo usan en Girona. Inclusive de ahí llegó su asistencia que fue más o menos dentro del área y con un poco de dirección hacia atrás, ya que por jugar a perfil cambiado un movimiento habitual es desde ese costado hacia al centro.

Otras estadísticas importantes a remarcar son las siguientes:

42 de 49 pases precisos (86%).

35 de 41 pases en campo contrario (85%).

7 de 8 pases en campo propio (88%).

9 de 9 pases largos (100%).

3 remates en total, 2 a puerta (todos por derecha).

Una intercepción y 3 recuperaciones.

A eso se añade que tuvo una calificación promedio en distintas aplicaciones de 7.5, lo que quiere decir que fue un partido bueno de su parte. Lo más interesante de todo es que esos registros ante Celta de Vigo B fueron desde el sector derecho, lo que empieza a marcar un rumbo de dónde puede sacar su mayor potencial.

¿Una guía para Néstor Lorenzo?

Recordemos que en los amistosos contra México, Paraguay y Perú, el entrenador de la Selección Colombia probó variantes tanto nominales como de sistema. El único encuentro que jugó completo Yáser en esos duelos fue contra los paraguayos. Asprilla se perfila a ser uno de los jugadores que manejen los hilos de la ‘tricolor’ tras los retiros de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

No obstante, una alternativa que puede encontrar el timonel es poner a otro futbolista más centrado y usar a Yáser por derecha, dándole permisividad también que se interiorice cuando se requiera hacerlo. Inclusive en dos de esos tres amistosos jugó por esa bando, solo ante México el DT lo envió al sector izquierdo.

Resta esperar que el jugador siga mostrando ese buen nivel para que crezca en confianza y que lo pueda trasladar al ámbito de la selección nacional. Lo más probable es que Lorenzo siga probando algunas variantes antes del comienzo de las competencias oficiales que serían las Eliminatorias al próximo Mundial y la Copa América. Asprilla ya da avisos de que por ese sector derecho puede llegar a marcar una diferencia.

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