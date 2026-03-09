Espanyol vs Real Oviedo en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 27

Sigue el cierre de la fecha 27 del campeonato español con el duelo entre Pericos y Carbayones

Sigue el minuto a minuto Espanyol vs Real Oviedo. | Claro Sports.

¿Dónde ver el Espanyol vs Real Oviedo en vivo? Canales de TV y streaming online Puedes seguir este juego a través del minuto a minuto de Claro Sports, mientras que la transmisión quedará a cargo de Sky Sports, canal proporcionado en diversos sistemas de TV de paga. Alineaciones del Espanyol vs Real Oviedo para la jornada 27, al momento Estos son los hombres que encararán el partido desde el inicio: Espanyol: Dmitrovic (P); El Hilali, Cabrera, Riedel, Romero, Urko, Pol Lozano, Terrats, Ngonge, Dolan y Kike. Real Oviedo: Aaron (P); Javi López, David Carmo, Dani Calvo, Nacho VM; Fonseca, Sibo, Ilic, Thiago; Viñas y Reina. ¿A qué hora inicia el Espanyol vs Real Oviedo hoy lunes 9 de marzo de 2026? El partido entre Espanyol de Barcelona vs Real Oviedo, válido por la jornada 27 de LaLiga en España iniciará en punto de las 14:00 horas tanto para México, como para Centroamérica. En Colombia el inicio del partido será a las 15:00 horas.

¡Se pone fin a la fecha 27!

El Espanyol de Barcelona recibe al Real Oviedo este lunes 9 de marzo en el RCDE Stadium, en duelo correspondiente a la jornada 27 de LaLiga 2026. El conjunto catalán afronta el compromiso con la intención de mantenerse en la pelea dentro de la zona media alta de la clasificación, mientras que el equipo visitante encara un partido clave en su lucha por abandonar el último lugar de la tabla.

Los antecedentes recientes entre ambos clubes apuntan a encuentros muy disputados, con marcadores ajustados y definiciones que suelen llegar en los minutos finales. Este contexto pone especial atención en el cierre del partido, un momento donde la concentración defensiva y la capacidad para manejar la presión suelen marcar la diferencia.

En la clasificación, el Espanyol parte con ventaja al ubicarse en la séptima posición con 36 puntos, resultado de 10 victorias, seis empates y 10 derrotas. Por su parte, el Real Oviedo llega en el fondo de la tabla con 17 unidades, después de registrar tres triunfos, ocho empates y 15 derrotas, por lo que necesita sumar para intentar cambiar su panorama en el torneo.

Sigue aquí el minuto a minuto en vivo del Espanyol vs Real Oviedo, con todas las acciones, goles y jugadas más importantes desde el RCDE Stadium.

