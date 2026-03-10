Dávinson Sánchez, del partidazo al desconsuelo contra Liverpool en Turquía

El colombino fue titular y disputó los 90 minutos en un partido en el que tuvo que esforzarse para sacar el cero en su portería.

Davinson Sanchez Vs Liverpool / REUTERS/Murad Sezer.

Con una calificación de 6.2 para FlashScore, el colombiano Dávinson Sánchez tuvo una destacada actuación en el partido de ida del Galatasaray vs Liverpool por los octavos de final de la UEFA Champions League. Sin embargo el sabor amaro para el zaguero de la Selección llegaría al final de la contienda, vio la amarilla y por acumulación se pierde el duelo de vuelta en Anfield.

Al inicio del compromiso al Galatasaray le costó salir jugando desde el fondo, inclusive Dávinson Sánchez al minuto 3 intentó jugarla con un compañero y le regaló la esférica a un rival, sin embargo no pudo controlar el balón y para beneficio del colombiano el partido continuaba 0-0.

El gol tempranero de Mario Lemina para el 1-0 le dio tranquilidad en la contienda al Galatasaray, especialmente porque los esfuerzos de Liverpool de ir por el empate eran mínimos, no tenían la pelota nunca y las pocas acciones hacia la portería de Uğurcan Çakır no eran suficientes para que el cuadro inglés se reportara en el marcador.

La primera parte se esfumó con una gran actividad de la zaga del elenco turco, más allá de un par de salidas desde abajo en las que perdieron el balón, no hubo acciones fuertes de la visita. Dicho esto concluyó 1-0 y con altas expectativas de más goles en la segunda mitad de este partido de ida.

Segundo tiempo

En el gol que le dio vida al Liverpool en el global el colombiano infortunadamente fue protagonista. Después de un tiro de esquina, Dávinson Sánchez no pudo despejarla, la pelota hizo un extraño en el área de Galatasaray y se terminó adentrando para el 2-1 en el marcador. Sin embargo se salvaba el cuadro local, Gil Manzano con ayuda del VAR anularon el gol por mano de Ibrahima Konaté.

Al minuto 76 nuevamente una pelota de costado le daba ‘dolores de cabeza’ a la zaga del Galatasaray. En primera instancia la cabeceaba un delantero del Liverpool, el rebote quedaba como en la acción anterior donde casi les cuesta el 2-1 para Virgil van Djik, el holandés la punteaba pero Dávinson la rechazaba y la pelota salía por los aires de Turquía.

Nuevamente al 80′ Sánchez volvió a ser protagonista. En un ataque del Liverpool por banda izquierda lo intentó Cody Gakpo, el neerlandés metió un centro rasante, pero allí apareció el ‘cafetero’ para intervenir el remate, por poco le cambia el rumbo de la esférica y convierte un autogol, pero Ugurcan Cakir fue más astuto y el arquero envió la pelota al tiro de esquina.

¡El desconsuelo para Dávinson!

Al 89′ llegó el desconsuelo para el futbolista colombiano. Después de un partido casi impecable, cometió una imprudencia y se perderá la vuelta en Anfield. En un rebote en la mitad de la cancha, el ex-Nacional se le fue encima a Ekitike, Gil Manzano le mostró la amarilla y tras estar apercibido no podrá actuar en Inglaterra, aún cuando su equipo más lo necesitará en un compromiso en el que todos deberán aguantar el resultado de este martes en Turquía.

