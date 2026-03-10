México fortalece su arbitraje con 54 nuevos gafetes FIFA y una intensa preparación

La Federación Mexicana de Fútbol destacó la creciente inclusión femenil con 13.8 por ciento de árbitras

54 árbitras y árbitros recibieron su gafete FIFA | Foto: Comisión de árbitros

Este mares 10 de marzo, Toluca fue el escenario de la entrega oficial de 54 gafetes FIFA a árbitros y árbitras mexicanas, un evento que marcó un hito en el fútbol azteca. La ceremonia, que dio inicio a una concentración en la ciudad mexiquense, destacó el compromiso y profesionalismo de las y los silbantes que alcanzaron este reconocimiento internacional. Con la presencia de figuras clave de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), el acto fue presidido por Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la FMF, y contó con la participación de Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la FMF, Juan Manuel Herrero, Director General de la Comisión de Árbitros, y Horacio Elizondo, Director Técnico de Árbitros.

En su discurso, Arriola destacó la importancia de los árbitros en el desarrollo del fútbol mexicano. Resaltó que, desde la creación de la FMF, los han sido un pilar fundamental en el deporte, desempeñando un papel crucial en la transparencia y la credibilidad del fútbol nacional e internacional. Además, hizo mención de las herramientas tecnológicas como el VAR y el SAOT, que han contribuido al fortalecimiento del arbitraje en México: “Hoy celebramos su trabajo, esfuerzo y compromiso”, expresó Arriola, haciendo hincapié en que el arbitraje sigue evolucionando y adaptándose a las exigencias del fútbol moderno.

Por su parte, Ivar Sisniega llamó a los árbitros a asumir las nuevas responsabilidades que conlleva el reconocimiento de los gafetes FIFA: “Cada logro trae consigo nuevos compromisos y responsabilidades. Estoy seguro de que estarán a la altura de este reto, como lo han estado siempre”, manifestó. Sisniega invitó a los silbantes a recibir este honor con orgullo y a seguir trabajando para mantener a México en los primeros lugares del arbitraje mundial.

Juan Manuel Herrero, Director General de la Comisión de Árbitros, también tuvo palabras de aliento para los árbitros, asegurando que este reconocimiento viene acompañado de una gran responsabilidad: “Este gafete lleva el nombre de la Federación Mexicana de Fútbol y del país cada vez que actúan”, expresó, resaltando la importancia de mantener la disciplina, la constancia y la calidad en cada actuación. Herrero concluyó su intervención reiterando la confianza que la Comisión tiene en los árbitros y árbitras mexicanos.

Un aspecto destacado en la ceremonia fue la creciente participación de árbitras en el fútbol mexicano. Actualmente, el 13.8 por ciento de los árbitros mexicanos son mujeres, lo que coloca a México como la Federación con mayor participación femenina en Concacaf. Este dato refleja el avance de la inclusión y la equidad de género en el deporte y es un motivo de orgullo para el arbitraje nacional.

Durante los días de concentración, que se desarrollarán hasta el 12 de marzo, los árbitros y árbitras realizarán entrenamientos físicos y teóricos en cancha. Además, se reforzará su preparación en el uso del VAR, mediante sesiones teóricas y prácticas en simuladores. Estas actividades tienen como objetivo fortalecer las competencias técnicas y físicas de los colegiados, asegurando que se mantenga el máximo nivel de calidad en el arbitraje, tanto a nivel nacional como internacional.

La Comisión de Árbitros reafirmó su compromiso con la excelencia y el desarrollo continuo de sus miembros, con la meta de mantener la credibilidad y el prestigio del arbitraje mexicano. Con este tipo de actividades, se busca asegurar que los árbitros estén preparados para enfrentar los más altos desafíos del fútbol internacional, garantizando que su trabajo siga siendo fundamental en el juego.

Te puede interesar: