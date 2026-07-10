Turco Mohamed defiende la llegada de Rafa Márquez y lo compara con Scaloni

Antonio Mohamed habló sobre la llegada de Rafa Márquez al banquillo de México y pidió respaldar su proceso rumbo al Mundial 2030

Antonio Mohamed apoya a Rafa Márquez | Imago 7/Claro Sport/Alejandra Suárez

Antonio Mohamed habló sobre la designación de Rafa Márquez como entrenador de la selección mexicana después del Mundial 2026 y aseguró que la falta de experiencia como técnico principal no representa un obstáculo, además de compararlo con Lionel Scaloni.

En entrevista con TUDN, el entrenador argentino señaló que Márquez cuenta con antecedentes similares a los de otros estrategas que llegaron a dirigir selecciones nacionales sin una amplia trayectoria en los banquillos y posteriormente lograron resultados importantes.

“Scaloni también tenía poca experiencia en Argentina y fue ayudante del entrenador anterior. Rafa fue igual que con el Vasco y creo que está muy bien elegido, se da la continuidad”, explicó Mohamed.

El técnico agregó que la relación de Márquez con el fútbol mexicano y su trayectoria como jugador son elementos que respaldan su llegada al banquillo del Tricolor. “Rafa conoce muy bien el fútbol mexicano, es una leyenda. Me parece a mí que lo tiene bien merecido y hay que apoyarlo”, comentó.

Mohamed pide continuidad para el proceso de Rafa Márquez

Además de respaldar la elección del nuevo entrenador de México, Antonio Mohamed pidió que Márquez tenga tiempo para desarrollar su proyecto. “No hay que presionarlo con resultados inmediatos, sino que forme una base para llegar al Mundial del 2030”, declaró Mohamed.

El argentino también hizo referencia a torneos como la Copa Oro y pidió que los resultados en competencias de corto plazo no sean el único parámetro para evaluar un proceso. “No hay que empezar, cuando se pierda un torneo o no se gane la Copa Oro, a buscar cambio de entrenador. Lo más importante será darle continuidad”, afirmó.

Por otra parte, Antonio Mohamed habló sobre la eliminación de la selección mexicana en el Mundial 2026, luego de la derrota ante Inglaterra en los octavos de final del torneo. El entrenador señaló que el Tricolor tuvo una actuación que le permitió competir durante gran parte del encuentro, pero explicó que un periodo de desconcentración terminó influyendo en el resultado final.

“Se merecía llegar más lejos, me puso muy triste el partido que perdió con Inglaterra. Creo que fueron tres minutos de desconcentración y se perdió todo, pero fue una lástima porque México estaba jugando muy bien”, mencionó.

Con la llegada de Rafa Márquez al banquillo mexicano después de la Copa del Mundo, Mohamed consideró que será importante respaldar el proceso y permitir que el exdefensor pueda desarrollar su idea de trabajo al frente de la selección.

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