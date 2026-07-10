Resultado de la lotería de Bogotá: números que cayeron y ganadores | 9 de julio de 2026

En Claro Sports se pueden informar sobre los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el jueves 9 de julio.

Resultado de loterías y chances para el 9 de julio de 2026. | Foto: Referencial

Nuevo día de sorteos en las loterías y chances más importantes del territorio colombiano. Para este jueves 9 de julio solamente se jugó una lotería que fue la de Bogotá, pero las chances si tuvieron mayor actividad. En Claro Sports les contamos todo para que usted descubra si es uno de los felices ganadores.

Lotería de Bogotá

Sorteo: 2854

2854 Premio mayor: $12.000 millones de pesos.

$12.000 millones de pesos. Número: 7396

7396 Serie: 343

Resultado de chances hoy, 9 de julio

Dorado: Mañana 0521 – La 5ta 4 – Tarde 4260 – La 5ta 3 – 1426 – La 5ta 3

Mañana 0521 – La 5ta 4 – Tarde 4260 – La 5ta 3 – 1426 – La 5ta 3 Culona: Día 3762 – Noche 6326

Día 3762 – Noche 6326 Astro Sol: 3112 – Signo Aries

3112 – Signo Aries Astro Luna: 0929 – Signo Escorpio

0929 – Signo Escorpio Pijao de Oro: 7208 – La 5ta 8

7208 – La 5ta 8 Paisita: Día 8076 – La 5ta 2 – Noche 1404 – Zorro

Día 8076 – La 5ta 2 – Noche 1404 – Zorro Chontico: Día 6751 – La 5ta 2 – 9510 – La 5ta 9

Día 6751 – La 5ta 2 – 9510 – La 5ta 9 Cafeterito: Tarde 7812 – La 5ta 5 – Noche 9562 – La 5ta 4

Tarde 7812 – La 5ta 5 – Noche 9562 – La 5ta 4 Sinuano: Día 8998 – La 5ta 6 – Noche 9911

Día 8998 – La 5ta 6 – Noche 9911 Cash Three: Día 378 – Noche 421

Día 378 – Noche 421 Play Four: Día 5557 – Noche 9937

Día 5557 – Noche 9937 Samán: Día 4786

Día 4786 Caribeña: Día 0480 – La 5ta 2 – Noche 5187 – La 5ta 7

Día 0480 – La 5ta 2 – Noche 5187 – La 5ta 7 Motilón: Tarde 7849 – La 5ta 0 – Noche 8606 – La 5ta 3

Tarde 7849 – La 5ta 0 – Noche 8606 – La 5ta 3 Fantástica: Día 8489 – La 5ta 7 – Noche 0621 – La 5ta 7

Día 8489 – La 5ta 7 – Noche 0621 – La 5ta 7 Antioqueñita: Día 4302 – La 5ta 7 – Tarde

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