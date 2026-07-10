Resultado de la lotería de Bogotá: números que cayeron y ganadores | 9 de julio de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports se pueden informar sobre los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el jueves 9 de julio.

Resultado de loterías y chances en Colombia para el 9 de julio de 2026.
Resultado de loterías y chances para el 9 de julio de 2026. | Foto: Referencial

Nuevo día de sorteos en las loterías y chances más importantes del territorio colombiano. Para este jueves 9 de julio solamente se jugó una lotería que fue la de Bogotá, pero las chances si tuvieron mayor actividad. En Claro Sports les contamos todo para que usted descubra si es uno de los felices ganadores.

Lotería de Bogotá

  • Sorteo: 2854
  • Premio mayor: $12.000 millones de pesos.
  • Número: 7396 
  • Serie: 343

Resultado de chances hoy, 9 de julio

  • Dorado: Mañana 0521 – La 5ta 4 – Tarde 4260 – La 5ta 3 – 1426 – La 5ta 3
  • Culona: Día 3762 – Noche 6326
  • Astro Sol: 3112 – Signo Aries
  • Astro Luna: 0929 – Signo Escorpio
  • Pijao de Oro: 7208 – La 5ta 8
  • Paisita: Día 8076 – La 5ta 2 – Noche 1404 – Zorro
  • Chontico: Día 6751 – La 5ta 2 – 9510 – La 5ta 9
  • Cafeterito: Tarde 7812 – La 5ta 5 – Noche 9562 – La 5ta 4
  • Sinuano: Día 8998 – La 5ta 6 – Noche 9911
  • Cash Three: Día 378 – Noche 421
  • Play Four: Día 5557 – Noche 9937
  • Samán: Día 4786
  • Caribeña: Día 0480 – La 5ta 2 – Noche 5187 – La 5ta 7
  • Motilón: Tarde 7849 – La 5ta 0 – Noche 8606 – La 5ta 3
  • Fantástica: Día 8489 – La 5ta 7 – Noche 0621 – La 5ta 7
  • Antioqueñita: Día 4302 – La 5ta 7 – Tarde

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