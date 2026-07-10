Resultado de la lotería de Bogotá: números que cayeron y ganadores | 9 de julio de 2026
En Claro Sports se pueden informar sobre los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el jueves 9 de julio.
- Resultados de las loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 8 de julio de 2026
- Colombia y la necesidad de una renovación sin destruir el proyecto
- Jáminton Campaz, por temor, no pudo regresar a Colombia por las amenazas de las que es víctima
Nuevo día de sorteos en las loterías y chances más importantes del territorio colombiano. Para este jueves 9 de julio solamente se jugó una lotería que fue la de Bogotá, pero las chances si tuvieron mayor actividad. En Claro Sports les contamos todo para que usted descubra si es uno de los felices ganadores.
Lotería de Bogotá
- Sorteo: 2854
- Premio mayor: $12.000 millones de pesos.
- Número: 7396
- Serie: 343
Resultado de chances hoy, 9 de julio
- Dorado: Mañana 0521 – La 5ta 4 – Tarde 4260 – La 5ta 3 – 1426 – La 5ta 3
- Culona: Día 3762 – Noche 6326
- Astro Sol: 3112 – Signo Aries
- Astro Luna: 0929 – Signo Escorpio
- Pijao de Oro: 7208 – La 5ta 8
- Paisita: Día 8076 – La 5ta 2 – Noche 1404 – Zorro
- Chontico: Día 6751 – La 5ta 2 – 9510 – La 5ta 9
- Cafeterito: Tarde 7812 – La 5ta 5 – Noche 9562 – La 5ta 4
- Sinuano: Día 8998 – La 5ta 6 – Noche 9911
- Cash Three: Día 378 – Noche 421
- Play Four: Día 5557 – Noche 9937
- Samán: Día 4786
- Caribeña: Día 0480 – La 5ta 2 – Noche 5187 – La 5ta 7
- Motilón: Tarde 7849 – La 5ta 0 – Noche 8606 – La 5ta 3
- Fantástica: Día 8489 – La 5ta 7 – Noche 0621 – La 5ta 7
- Antioqueñita: Día 4302 – La 5ta 7 – Tarde