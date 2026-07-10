Puebla presenta su jersey para el Apertura 2026 con guiños a la lucha libre

La indumentaria presenta un patrón de líneas horizontales, mientras la franja emula el brillo de los materiales utilizados en máscaras de lucha libre

Puebla mantiene la franja como eje del diseño | @ClubPueblaMX

El Club Puebla presentó sus jerseys para la temporada 2026-2027 con una campaña inspirada en la lucha libre, de cara al Apertura 2026 de la Liga MX. La Franja apostó por una narrativa de “lucha” alrededor de su nueva indumentaria, con una línea que mantiene la diagonal como elemento central y agrega detalles gráficos relacionados con las máscaras utilizadas en la cultura luchística mexicana.

La camiseta de local conserva la base blanca y la franja azul que identifica al equipo poblano, aunque incorpora un patrón distinto al de ciclos anteriores. El diseño cambia los círculos de la versión pasada por pequeños puntos y mantiene el escudo tradicional en el pecho, además de los patrocinadores principales que forman parte de la indumentaria.

Los poblanos nos la rifamos día a día 💪🏻 y los verdaderos Enfranjados sentimos estos colores como nuestros Enmascarados en tribuna. 🔵⚪️



Nuestro Jersey oficial 🔥🤩 demuestra el orgullo de pertenecer, que ser Poblano se siente más allá de los 90’ y que siempre lucharemos por el… pic.twitter.com/LAeLXLFR6J — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) July 10, 2026

El jersey de visita aparece en azul rey, con franja y cuello en blanco, una combinación que recupera una línea utilizada en otros momentos de la historia reciente del club. Una prenda que cuenta con tela tipo jacquard y un patrón de líneas horizontales, mientras la franja emula el brillo de los materiales utilizados en máscaras de lucha libre.

La presentación llegó después de que los diseños circularan antes de tiempo en redes sociales, una situación que redujo el margen de sorpresa alrededor del lanzamiento y el club terminó mostrando una colección que muchos aficionados ya habían visto de manera anticipada, pero fue recibida de buena manera por los fanáticos.

La campaña también incluyó la presencia de aficionados caracterizados, en sintonía con el concepto de “Luchando por la Franja”. Municipios Puebla informó que el club recurrió a esta temática para presentar su nueva indumentaria en redes sociales, con participación de representantes del equipo varonil y femenil como modelos de la colección.

Con esta colección, Puebla mantiene una línea continuista en su identidad visual y suma un recurso cultural ligado a la lucha libre mexicana. La caída final quedará en manos de la afición, que decidirá si la nueva piel representa un rescate de identidad o solo una actualización de una fórmula ya conocida para encarar el Apertura 2026 y el Clausura 2027.

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