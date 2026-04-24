¡No saben de fútbol! Arbeloa vuelve a cargar contra el arbitraje y critica Interpretación de jugadas ante el Betis

El técnico español se queja del arbitraje tras el empate del Real Madrid, destacando un penalti no pitado y una falta sobre Mendy que afectaron el resultado

El estratega merengue reitera sus quejas hacia el silbante | Reuters

El Real Madrid volvió a quedar golpeado en el cierre de un partido y Álvaro Arbeloa no escondió su molestia. Tras el empate 1-1 ante el Betis en La Cartuja, por la jornada 32 de LaLiga, el técnico merengue puso el foco en dos acciones arbitrales que, a su juicio, condicionaron el resultado: una posible falta sobre Ferland Mendy en la jugada del gol verdiblanco y una mano dentro del área bética en un disparo de Brahim Díaz.

El conjunto blanco se había adelantado con gol de Vinicius Júnior, después de un rechace tras un disparo de Fede Valverde, pero Héctor Bellerín apareció en el tiempo añadido para firmar el 1-1 y aumentar la frustración madridista. El resultado dejó otra vez al Real Madrid con la sensación de haber perdido puntos en los minutos finales, una situación que Arbeloa relacionó tanto con la falta de contundencia para cerrar los partidos como con decisiones arbitrales que considera determinantes.

Arbeloa explota contra el arbitraje tras el empate ante el Betis

La principal queja del entrenador llegó por la acción previa al 1-1, en la que consideró que Mendy fue desestabilizado antes de que el Betis encontrara el gol del empate. Arbeloa fue directo y elevó el tono de su reclamo, al señalar que quienes deben decidir este tipo de jugadas no interpretan correctamente lo que ocurre dentro del campo.

Sobre la posible falta sobre Mendy en el 1-1, el técnico declaró: “Para mí muy clara. No hace falta mucho para situaciones así en las que estás usando el cuerpo; con tal de que te desestabilicen un poco, te vas al suelo. Para eso hay que entender un poco de fútbol, cosa en la que creo que tenemos un problema: mucha gente, sobre todo los que tienen que decidir este tipo de situaciones, no saben ni entienden. Está claro que nos llevamos otra decepción en los últimos minutos, como nos ha pasado ya muchas otras veces. Es un resultado que no merecíamos porque hemos tenido ocasiones. También hubo un penalti muy claro en la primera parte con el que podíamos haber cerrado el partido”.

La frase abrió una nueva queja del entrenador merengue hacia el arbitraje, en una comparecencia marcada por el enojo y la sensación de oportunidad perdida. Arbeloa no solo discutió la acción final, sino que también señaló una posible mano dentro del área del Betis como una jugada que pudo cambiar el desarrollo del encuentro antes del desenlace.

Al hablar del posible penalti por mano del Betis, Arbeloa insistió en su postura: “Para mí es un penalti clarísimo, con la mano abierta que no está pegada al cuerpo en un tiro de Brahim. No hay mucho más que ver en una jugada muy clara, igual que la última. Cuando Ferland Mendy tiene ganada la posición, a nada que te agarren un poco o te toquen un poco el brazo, es falta. Es algo muy básico en el mundo del fútbol, pero no es la primera vez que nos pasa algo así. Creo que son dos decisiones que marcan mucho el partido”.

Mbappé preocupa y el Madrid vuelve a sufrir en el cierre

Más allá del arbitraje, el partido también dejó preocupación por Kylian Mbappé, quien terminó con molestias. El delantero encendió las alarmas del Real Madrid en una recta final de temporada en la que cada punto y cada baja pueden pesar, especialmente después de otro tropiezo en Liga. Sobre el estado del atacante, Arbeloa fue breve y evitó adelantar un diagnóstico: “No tengo ni idea. Tenía molestias y vamos a ver estos días cómo evoluciona”.

El técnico también fue cuestionado por los goles que el Real Madrid ha encajado en los minutos finales, un problema que se repite en el tramo decisivo de la campaña. Arbeloa admitió que no tiene una explicación única para corregirlo de inmediato, aunque relacionó esos desenlaces con partidos cerrados y marcadores demasiado ajustados.

Sobre esa tendencia, el entrenador respondió: “Si tuviésemos una razón clara, lo corregiríamos. Cuando vas con resultados tan justos y apretados, normalmente pueden sucederse situaciones de este tipo. Está claro que tampoco estamos teniendo mucha suerte”. La declaración reflejó el momento del equipo: un Real Madrid que compite, genera ocasiones, pero vuelve a salir golpeado por detalles en los últimos minutos.

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