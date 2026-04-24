El partido que toda Guatemala quiere ver en los playoffs

El clásico del país recién se daría en semifinales o la final.

Comunicaciones vs Municipal, pronósticos IA (Comu x | Rojos x)

A falta de una jornada para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026, el panorama es tan parejo que todavía no hay ningún cruce de cuartos de final definido. La tabla refleja una competitividad inusual, con diferencias mínimas entre los equipos que ocupan los primeros lugares, lo que deja todo abierto para una última fecha cargada de tensión. Cada punto ha pesado y ahora cualquier detalle puede modificar por completo el cuadro final.

En ese contexto, hay una certeza que comienza a tomar forma: al menos en los cuartos de final no habrá clásico entre Comunicaciones y Municipal. Ambos equipos, protagonistas históricos del fútbol guatemalteco, están ubicados en posiciones que impedirían un cruce directo en la primera ronda de eliminación, lo que traslada esa posibilidad a instancias más avanzadas.

Esto no hace más que aumentar la expectativa, ya que un eventual enfrentamiento entre “cremas” y “rojos” en semifinales o incluso en la final tendría un impacto mucho mayor. No solo por la rivalidad, sino por el contexto en el que podría darse, con un título en juego y la posibilidad de inclinar la balanza histórica a favor de uno u otro.

Ambos clubes comparten actualmente el liderato como los más ganadores en la historia del fútbol guatemalteco, con 32 títulos cada uno. Esta paridad le añade un condimento extra a cualquier posible enfrentamiento, ya que no solo se trataría de avanzar de fase, sino de dar un golpe simbólico en la lucha por el dominio histórico del país.

En los últimos tiempos, Municipal ha sido quien ha estado más cerca de romper esa igualdad. Sin embargo, el equipo rojo no logró capitalizar sus oportunidades, cayendo en las finales de 2025 frente a Antigua, lo que prolongó el empate en la cima del palmarés y dejó abierta la disputa para el futuro cercano.

Por su parte, Comunicaciones ha atravesado una temporada con altibajos, pero logró recomponerse en el tramo final y meterse nuevamente en la pelea. Su presencia en la fase decisiva confirma que, incluso en contextos adversos, sigue siendo un contendiente de peso, capaz de competir contra cualquiera.

Así, más allá de si finalmente se cruzan o no en este torneo, el simple hecho de que ambos gigantes estén en la instancia definitiva eleva el nivel de la competencia. La expectativa crece entre los aficionados, conscientes de que cada partido puede acercarlos a un duelo histórico que, de concretarse, paralizaría al país

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Xelajú 21 10 6 5 32 18 +14 36 2 Deportivo Mixco 21 10 6 5 30 23 +7 36 3 Municipal 21 10 5 6 29 21 +8 35 4 Comunicaciones 21 11 2 8 28 25 +3 35 5 Antigua 21 9 6 6 32 27 +5 33 6 Cobán Imperial 21 8 8 5 28 20 +8 32 7 Marquense 21 9 3 9 25 25 0 30 8 Guastatoya 21 7 7 7 25 21 +4 28 9 Mictlán 21 7 5 9 24 35 -11 26 10 Malacateco 21 5 4 12 18 25 -7 19 11 Aurora FC 21 4 7 10 13 29 -16 19 12 Deportivo Achuapa 21 5 3 13 15 30

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