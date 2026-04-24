Manny Machado y los Padres se sienten en casa de cara a sus partidos en la Ciudad de México

San Diego llega a la Mexico City Series con marca de 17-8, líderes del Oeste de la Nacional, respaldados por su ofensiva y un bullpen que consideran el mejor

Los Padres visitaron la Liga Olmeca de la Ciudad de México este viernes | Reuters

San Diego inicia la Mexico City Series 2026 como uno de los equipos más sólidos de la temporada. Con marca de 17-8 y empatado en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional con Dodgers, el equipo californiano llega al Estadio Alfredo Harp Helú para enfrentar a Arizona Diamondbacks en dos juegos de temporada regular el 25 y 26 de abril. El contexto es claro: buen arranque, aspiraciones altas y una deuda pendiente en postemporada.

Desde 2020, Padres ha clasificado cuatro veces a Playoffs, pero no ha logrado avanzar a una Serie Mundial. Esa barrera es el objetivo central de un grupo que combina talento ofensivo, profundidad en el pitcheo y experiencia reciente en instancias decisivas. La serie en Ciudad de México forma parte de ese proceso competitivo en una división exigente, donde cada juego tiene impacto directo en la tabla.

En ese escenario, Xander Bogaerts definió la prioridad del equipo. “Bueno, primero llegar a los playoffs y de ahí uno quiere llegar a la Serie Mundial y ganarla. Pero primero que todo eso, tienes que llegar a la postemporada y hay muchas cosas pueden pasar”. El infielder insistió en la importancia de sostener el nivel físico y competitivo durante la temporada regular como base del objetivo mayor.

Bogaerts también destacó el papel del coach de pitcheo de ascendencia mexicana, Rubén Niebla dentro del crecimiento del equipo en los últimos años. “Yo tengo tres años aquí y yo siempre hablo super bien de él, porque lo he vivido con él. Para mí es el mejor coach que hay en Grandes Ligas. Mucha gente diría, uno de los mejores, pero seguramente es el mejor”.

Manny Machado: “Sentimos que estamos en casa”

Manny Machado, por su parte, puso énfasis en el valor del inicio de temporada y la consistencia colectiva. “Un comienzo así, tan bueno como estamos, es clave para la temporada. Lo más importante es mantenernos saludables y tratar de hacer todo lo posible para triunfar. Queremos ganar una serie mundial y yo creo que es un buen comienzo para nosotros”.

El dominicano también abordó el momento actual del equipo dentro de la temporada regular. “Nos sentimos bien como equipo, como estamos jugando. Es una temporada bien larga, todavía falta mucha pelota. Seguir jugando, estamos jugando una pelota muy bien, el equipo está unido, estamos haciendo todas las cosas posibles para ganar los juegos y todavía como equipo no nos calentamos, todavía no estamos jugando al al full potencial que tenemos como jugadores”.

Sobre el contexto de jugar en Ciudad de México, Machado vinculó la experiencia con el entorno y la afición. “Todo aquí es especial para nosotros. Soy latino, soy de Miami, dominicano también. Estando en un país como México, se siente como estar en casa.” Además, destacó el impacto del evento para los aficionados: “Lo más importante es que estamos jugando aquí en la Ciudad de México. Le estamos dando un show a los fanáticos aquí de México”.

Rubén Niebla y el bullpen dominante

Desde el cuerpo técnico, Rubén Niebla explicó el enfoque competitivo del equipo en una de las divisiones más exigentes de MLB. “Estamos, yo creo que la división más difícil en Grandes Ligas, pero nosotros nos enfocamos en nosotros mismos. Nosotros no estamos mirando qué es lo que están haciendo los otros equipos, sino qué es lo que podemos controlar, cómo podemos ser el mejor producto de nosotros y luego, después de que se jueguen 162 juegos, veremos dónde quedamos”.

El coach de pitcheo también destacó la fortaleza del bullpen como uno de los pilares del equipo. “Tenemos el mejor bullpen de las Grandes Ligas. Queremos utilizar ese grupo lo más que podamos y obviamente si estamos utilizando ese grupo bien, vamos a ganar bastantes juegos. Así que es un orgullo ser coach de este bullpen y obviamente esperemos que sigamos ahí adelante”.

Finalmente, Niebla reiteró el objetivo colectivo desde el inicio del calendario. “Siempre que empieza la temporada para eso vamos, para la Serie Mundial. Así es que nosotros sentimos que estamos muy preparados para llegar a ese punto.” Padres llega a la Mexico City Series con ese enfoque: competir en cada juego, sostener el ritmo en la temporada regular y construir el camino hacia octubre.

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