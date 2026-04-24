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Cúcuta Deportivo vs Junior, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

Publicado por Sebastian Vallejo

El ‘Motilón’, vapuleado en el último juego, buscará recuperar confianza ante un ‘Tiburón’ ya clasificado.

Cúcuta vs Junior
Cúcuta vs Junior, en vivo | Claro Sports

¡Bienvenidos a la continuidad de la fecha 18 de la Liga BetPlay! Se avecina un duelo de polos opuestos, donde el Cúcuta espera cambiar la imagen dejada frente a Santa Fe en la anterior jornada. Goleados por 5-0, ahora esperan sumar en casa frente a un Junior prácticamente clasificado a la siguiente instancia.

Horario del partido Cúcuta Deportivo vs Junior hoy, 24 de abril del 2026

Este duelo, válido por la jornada 18, tendrá su pitazo inicial a partir de las 4:00 p.m. (hora COL). El compromiso se llevará a cabo en el General Santander de la capital motilona, con el arbitraje de Héctor Rivera (Nariño).

Alineaciones del Cúcuta vs Junior para la fecha 18, al momento

Así forma Cúcuta: Federico Abadía; Joao Abonía, Diego Calcaterra, Brayan Córdoba, Mauricio Duarte; Kevin Londoño, Víctor Mejía; Léider Berdugo, Frank Castañeda, Jaime Peralta y Luifer Hernández. DT: Ríchard Páez.

Así forma Junior: Jéfferson Martínez; Edwin Herrera, Daniel Rivera, Jean Pestaña, Jhon Navia; Harold Rivera, Fabián Ángel; Bryan Castrillón, Jannenson Sarmiento, Luis Muriel y Carlos Bacca. DT: Alfredo Arias.

¿Quién transmite en vivo el Cúcuta vs Junior y dónde mirar en TV y streaming?

Las señales de Win Sports y Win+ Fútbol le llevarán los detalles del compromiso, así como la plataforma de streaming Win Play.

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