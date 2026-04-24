Cúcuta Deportivo vs Junior, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

El ‘Motilón’, vapuleado en el último juego, buscará recuperar confianza ante un ‘Tiburón’ ya clasificado.

Cúcuta vs Junior, en vivo | Claro Sports

¡Bienvenidos a la continuidad de la fecha 18 de la Liga BetPlay! Se avecina un duelo de polos opuestos, donde el Cúcuta espera cambiar la imagen dejada frente a Santa Fe en la anterior jornada. Goleados por 5-0, ahora esperan sumar en casa frente a un Junior prácticamente clasificado a la siguiente instancia.

Horario del partido Cúcuta Deportivo vs Junior hoy, 24 de abril del 2026

Este duelo, válido por la jornada 18, tendrá su pitazo inicial a partir de las 4:00 p.m. (hora COL). El compromiso se llevará a cabo en el General Santander de la capital motilona, con el arbitraje de Héctor Rivera (Nariño).

Alineaciones del Cúcuta vs Junior para la fecha 18, al momento

Así forma Cúcuta: Federico Abadía; Joao Abonía, Diego Calcaterra, Brayan Córdoba, Mauricio Duarte; Kevin Londoño, Víctor Mejía; Léider Berdugo, Frank Castañeda, Jaime Peralta y Luifer Hernández. DT: Ríchard Páez.

Así forma Junior: Jéfferson Martínez; Edwin Herrera, Daniel Rivera, Jean Pestaña, Jhon Navia; Harold Rivera, Fabián Ángel; Bryan Castrillón, Jannenson Sarmiento, Luis Muriel y Carlos Bacca. DT: Alfredo Arias.

¿Quién transmite en vivo el Cúcuta vs Junior y dónde mirar en TV y streaming?

Las señales de Win Sports y Win+ Fútbol le llevarán los detalles del compromiso, así como la plataforma de streaming Win Play.

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