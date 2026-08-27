Champions League 2026-27: así será el camino de Álvaro Fidalgo y el Real Betis en Europa

El mediocampista mexicano será el único representante nacional confirmado en la máxima competencia europea, donde el Betis enfrentará a grandes clubes del continente

Fidalgo celebra su primer gol con el Betis | CRISTINA QUICLER / AFP

La Champions League 2026-2027 tendrá presencia mexicana gracias a Álvaro Fidalgo, quien será el único futbolista nacional en disputar la máxima competencia de clubes de Europa esta temporada. El mediocampista del Real Betis conoció este jueves a sus rivales para la nueva fase de liga del torneo continental.

El conjunto verdiblanco tendrá una prueba exigente en su primera participación dentro de la nueva era de la Champions League, al quedar emparejado con algunos de los clubes más importantes del continente. Fidalgo buscará consolidarse en el escenario europeo más importante después de su llegada al fútbol español.

Los rivales del Betis de Álvaro Fidalgo en la Champions League 2026-2027

El sorteo determinó que el Real Betis enfrentará a ocho rivales durante la fase de liga de la Champions League. El equipo español tendrá una combinación de partidos contra clubes históricos y otros equipos que han ganado protagonismo en los últimos años.

Como parte de sus compromisos como local, el Betis recibirá en el Benito Villamarín a equipos como Arsenal, Porto, Feyenoord y Como.

Además, el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini tendrá que disputar partidos como visitante ante rivales de gran exigencia. Sus salidas serán frente a Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Lille y Slovan Bratislava.

Arsenal y Bayern Múnich, los grandes desafíos para Fidalgo y Betis

Entre los rivales más complicados para el equipo español aparecen Arsenal y Bayern Múnich, dos clubes acostumbrados a competir por los primeros lugares en sus respectivas ligas y con plantillas diseñadas para pelear por el título europeo.

El enfrentamiento ante el conjunto inglés representará una de las pruebas más importantes para el mediocampista mexicano, quien tendrá la oportunidad de medirse ante uno de los equipos con mayor crecimiento en los últimos años.

Por otro lado, visitar al Bayern Múnich será otro de los grandes retos del calendario. El equipo alemán mantiene una tradición importante en la Champions League y suele ser uno de los candidatos a llegar a las últimas rondas.

Porto, Dortmund y Lille completan un calendario de alta exigencia

El Betis también se enfrentará a clubes con amplia experiencia internacional. Porto será uno de sus rivales como local, un equipo que cuenta con historia dentro del torneo europeo y que representa una prueba importante para cualquier participante.

Otro duelo destacado será ante el Borussia Dortmund, finalista reciente de la Champions League y uno de los clubes con mayor tradición en Alemania.

El calendario también incluye al Lille, equipo francés que en los últimos años ha apostado por jóvenes talentos y que representa una prueba diferente para el conjunto verdiblanco.

Álvaro Fidalgo busca hacer historia como representante mexicano

La participación de Fidalgo tendrá un valor especial para el fútbol mexicano. El mediocampista será el único jugador nacional en esta edición de la Champions League, una situación distinta a otros años donde México contaba con más representantes en clubes europeos.

Después de consolidarse en América y dar el salto al Real Betis, el futbolista tendrá la oportunidad de disputar partidos contra algunos de los mejores equipos del mundo y demostrar su nivel en el máximo escenario europeo.

Para Fidalgo, la Champions League representa un nuevo desafío dentro de su carrera. El mexicano buscará ganarse un lugar importante dentro del equipo de Manuel Pellegrini y ayudar al Betis a superar una fase de liga que luce complicada.

Con rivales de gran nivel y ocho partidos por disputar, el camino europeo del Betis comenzará con una exigencia máxima. Para México, todos los reflectores estarán puestos en Álvaro Fidalgo, quien será el encargado de representar al país en la Champions League 2026-2027.

Otros mexicanos que podrían jugar la Champions League 2026-2027

Aunque Álvaro Fidalgo es el único mexicano con un lugar confirmado actualmente en la Champions League 2026-2027, todavía existen otros futbolistas nacionales que podrían sumarse a la competencia dependiendo de los movimientos que ocurran en el mercado de fichajes y las decisiones de sus respectivos clubes.

Uno de los casos más importantes es el de Santiago Giménez. El delantero pertenece al AC Milan, equipo que consiguió su clasificación al torneo europeo, pero su futuro todavía no está definido. Si se concreta la posibilidad de una salida al Porto, el mexicano podría mantenerse en la máxima competencia de clubes de Europa.

Otro nombre a seguir es Obed Vargas, quien forma parte del Atlético de Madrid. El mediocampista mexicano aparece como una opción que podría salir cedida para la próxima temporada, por lo que su presencia en la Champions dependerá de si continúa dentro de la plantilla del conjunto español o encuentra un nuevo destino.

También está el caso de Stephano Carrillo, delantero del Feyenoord, quien actualmente está considerado dentro de la categoría sub 21 del club neerlandés. Sin embargo, su desarrollo y sus actuaciones podrían abrirle la puerta para integrarse al primer equipo y tener una oportunidad en la Champions League.

Por ahora, ninguno de estos tres futbolistas tiene asegurada su participación en la próxima edición del torneo, pero representan las principales opciones para que México aumente su presencia en la competición europea más importante.

Te puede interesar: