¿Regresa a la Liga MX? Álvaro Fidalgo responde a los rumores sobre su salida del Betis

El exjugador del América respondió sobre su futuro después de quedarse en la banca en los primeros partidos de LaLiga 2026-2027

Álvaro Fidalgo con el Betis | Foto por CRISTINA QUICLER / AFP

El presente de Álvaro Fidalgo en el Real Betis atraviesa un momento inesperado. El mediocampista mexicano llegó al conjunto verdiblanco como una apuesta importante después de su etapa con América, pero el inicio de la temporada 2026-2027 lo encontró en una situación distinta: fuera del once titular y con poca participación en los primeros compromisos oficiales.

La falta de minutos del futbolista ha provocado que en España comiencen a surgir versiones sobre su futuro, aunque hasta ahora no existe una negociación confirmada para su salida. Mientras tanto, Fidalgo mantiene la intención de competir por un lugar dentro del equipo dirigido por Manuel Pellegrini, que tendrá una campaña exigente con presencia en LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

¿Por qué Álvaro Fidalgo no ha tenido minutos con el Real Betis?

La situación del mexicano contrasta con sus primeros meses en el club. Desde su llegada al Betis en febrero de este año, Fidalgo consiguió adaptarse rápidamente al sistema del equipo y tuvo apariciones que le permitieron convertirse en una opción frecuente dentro de la plantilla.

Sin embargo, con el cierre de la temporada pasada comenzó a perder presencia y esa tendencia se mantuvo durante el arranque del nuevo curso. En los primeros partidos de LaLiga ante Real Sociedad y Valencia, el mediocampista permaneció en el banquillo sin sumar minutos.

🟢⚪️ Álvaro Fidalgo sobre si se queda en el Betis tras no tener minutos ante la Real Sociedad y con el mercado abierto: “Sí hombre sí, espero que sí”#Betis #Mercadofichajes



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Durante la pretemporada tampoco logró consolidarse como una de las primeras opciones para Pellegrini. Fidalgo solamente participó durante 46 minutos en el empate 2-2 frente al Bournemouth, mientras que posteriormente no tuvo actividad ante el Inter de Milán.

Esta situación abrió el debate sobre su papel dentro del equipo, especialmente porque el Betis cuenta con una plantilla amplia y con competencia interna en el mediocampo.

¿Qué dijo Álvaro Fidalgo sobre una posible salida del Betis?

A pesar de los rumores que comenzaron a circular en medios españoles, Fidalgo dejó claro que su intención es mantenerse en el club. El futbolista fue cuestionado sobre su continuidad y respondió que espera seguir defendiendo la camiseta verdiblanca.

“Sí hombre, sí”, respondió al ser preguntado si continuará en el Betis, aunque después agregó: “Espero que sí”.

El mexicano tiene contrato vigente con el conjunto de Heliópolis hasta junio de 2030, por lo que cualquier cambio dependería de una decisión entre las partes. Hasta el momento, las versiones sobre una posible salida, incluida la posibilidad de un interés del Getafe, no han pasado de ser especulaciones.

Más allá de su situación personal, Fidalgo aseguró estar enfocado en una temporada especial para el Betis, que tendrá el reto de competir en varias competencias.

“Obviamente una temporada muy importante para todos”, señaló el mediocampista al hablar del curso que recién comienza.

¿Álvaro Fidalgo saldrá del Betis? Esto sabemos sobre su futuro

Aunque los rumores sobre una posible salida del Real Betis comenzaron a crecer por su falta de minutos, Claro Sports pudo saber que Álvaro Fidalgo no tiene contemplado regresar a México ni abandonar el conjunto verdiblanco.

El mediocampista mexicano mantiene la intención de continuar en el proyecto del equipo español y recuperar protagonismo dentro de la plantilla dirigida por Manuel Pellegrini, con quien busca volver a ganarse un lugar en el once titular.

Parte de la poca actividad que ha tenido en el inicio de temporada también está relacionada con un tema físico. Antes de la pretemporada, Fidalgo sufrió un esguince de rodilla en el partido ante Inglaterra de la Copa del Mundo, situación que afectó su preparación y limitó los minutos que pudo acumular antes del arranque oficial de LaLiga.

El problema físico llegó en una etapa importante, cuando el mexicano buscaba consolidarse dentro del equipo después de haber tenido un inicio positivo tras su llegada al Betis. La lesión retrasó su ritmo y complicó su competencia interna por un puesto en el mediocampo.

A pesar de las especulaciones surgidas en medios españoles, la postura del futbolista es mantenerse en el club. Fidalgo tiene contrato con el Betis hasta junio de 2030 y su objetivo es recuperar su mejor versión en una temporada donde el equipo tendrá participación en LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Betis mantiene un buen arranque antes de la Jornada 3

Aunque Fidalgo no ha tenido el protagonismo esperado, el panorama colectivo del Betis es positivo. El equipo de Pellegrini comenzó la campaña con dos victorias en sus primeros dos partidos de LaLiga, ubicándose en la parte alta de la clasificación.

El conjunto verdiblanco ahora se prepara para visitar al Levante en la Jornada 3, un encuentro programado para el sábado 29 de agosto a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de Valencia.

El duelo representará una nueva oportunidad para que Fidalgo pueda buscar minutos y demostrar que puede ser una pieza importante dentro de un equipo que tendrá una temporada de alta exigencia.

Con una competencia interna fuerte y varios retos por delante, el mexicano deberá recuperar terreno dentro de la consideración de Pellegrini para volver a tener el protagonismo que mostró durante sus primeros partidos con el Betis.

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