Inter de Milan festeja el scudetto 21 en la Serie A tras vencer al Parma

Los Nerazzurri se impusieron en el Giuseppe Meazza por la jornada 35, manteniéndose como el segundo club más ganador en Italia

El Inter de Milan aseguró el título de la Serie A al vencer 2-0 al Parma en el Estadio Giuseppe Meazza, en duelo correspondiente a la jornada 35 del campeonato italiano. El resultado permitió al conjunto sellar la conquista de su scudetto número 21 en su historia dentro del fútbol italiano.

Tras el silbatazo final, los jugadores permanecieron en el terreno de juego para iniciar los festejos por el campeonato. El plantel celebró con banderas, cánticos y el escudo del club, además de portar el número 21 en referencia a los títulos obtenidos en la Serie A.

La celebración también incluyó la presencia de champán en el campo, donde los futbolistas convivieron con el cuerpo técnico. Cristian Chivu participó en los festejos junto a los jugadores, en una escena que se trasladó hacia la zona del banquillo tras el final del encuentro.

Después de los actos en el estadio, el equipo salió a las calles para continuar con la celebración del campeonato. Aficionados se reunieron con banderas y cánticos para acompañar al Inter de Milan en distintos puntos de la ciudad.

El inter de Milan se coronó por vigésima primera ocasión en Italia | Reuters

El recorrido incluyó la llegada a la Piazza del Duomo, donde el plantel convivió con seguidores que acudieron para reconocer el título conseguido. Los jugadores interactuaron con los aficionados, quienes celebraron la obtención del campeonato tras el triunfo ante el Parma.

En un festejo privado, la institución organizó una celebración interna con los integrantes del equipo. Durante este evento, el club presentó un pastel con varias velas, en referencia a los títulos obtenidos en la Serie A.

El Inter de Milan alcanzó con este campeonato su título número 21 en la liga italiana. Con esta cifra, el club se mantiene como el segundo más ganador en la historia de la Serie A, solo por detrás de la Juventus, que cuenta con 36 campeonatos.

Además, el conjunto amplió su diferencia frente a su rival de ciudad en la tabla histórica de títulos. El AC Milan suma 19 campeonatos, por lo que el Inter de Milan toma ventaja en la disputa por los títulos dentro de la Serie A.

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