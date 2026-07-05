¡Checo Pérez, en modo retador! El piloto llega a Silverstone con playera de la selección mexicana

El elemento de Cadillac se hace presente en el Gran Premio de Gran Bretaña con la elástica del Tri, previo al duelo entre México e Inglaterra dentro de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Checo ‘facherito’ en tierras inglesas | @F1

Sergio Pérez calienta los ánimos desde temprana hora. El piloto mexicano de Cadillac F1 Team llegó a las inmediaciones del Circuito de Silverstone para encarar el Gran Premio de Gran Bretaña, usando la playera de la selección mexicana. El tapatío, de esta forma, se declara listo para apoyar al Tri, en su duelo ante la selección de Inglaterra dentro de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, a desarrollarse en la cancha del Estadio Ciudad de México.

La cuenta oficial de la Fórmula 1 presumió el arribo del tapatío a la pista con un video, en el cual se ve que lucía la elástica del tricolor. La publicación fue acompañada con la frase “en territorio enemigo”.

Horas antes, a ‘Checo’ se le consultó su opinión respecto al duelo entre mexicanos e ingleses. Su respuesta dejó en claro su sentir. “Quiero agradecer a todos aquí, asegúrense de hacer todo hoy y mañana, porque mañana, porque mañana en la noche va a ser un momento muy duro para muchos de ustedes. Va a ser difícil, lo intentaremos y la copa no va a volver a casa este año”, afirmó el mexicano.

El Tri disputará el duelo ante la selección de los ‘Tres Leones’ en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en busca del pase a los cuartos de final del certamen mundialista, fase a la que solo han accedido dos veces en su historia. El partido podrá seguirse por las señales de Canal 5, Canal 7, TUDN en televisión restringida y por el sistema de streaming de Vix Premium; además de que podrás seguir las acciones del cotejo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

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