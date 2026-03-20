Real Madrid vs Atlético de Madrid en vivo: horario y dónde ver la jornada 29 de LaLiga 2026

Barcelona todavía lidera LaLiga con 70 puntos, sin embargo Real Madrid y Atlético de Madrid aún tienen la esperanza de alcanzar al conjunto azulgrana

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El Real Madrid y el Atlético de Madrid vuelven a medirse en un derbi decisivo de LaLiga, correspondiente a la jornada 29, en un Santiago Bernabéu que se espera lleno para una de las grandes noches del fútbol de España. Ambos equipos llegan instalados en la zona alta de la tabla, con los blancos en segunda posición con 66 puntos y los rojiblancos terceros con 57, en un contexto donde cada punto resulta determinante en la pelea por el título y los puestos de Champions League. Más allá del orgullo, el resultado de este próximo domingo 22 de marzo puede marcar diferencias clave: una victoria madridista consolidaría su candidatura al liderato, mientras que un triunfo colchonero reactivaría la lucha en la parte alta.

El conjunto blanco dirigido por Álvaro Arbeloa llega en un gran momento tras un exigente mes de marzo en el que ha combinado LaLiga y Champions League, destacando su contundente rendimiento ofensivo y una racha sólida que lo mantiene firme en la pelea por el primer puesto tras un inicio turbulento en el banquillo. Por su parte, el Atlético de Diego Simeone afronta el choque como una oportunidad estratégica para recortar distancias, apoyado en su habitual solidez defensiva y competitividad en escenarios de máxima exigencia. Aunque su calendario reciente también ha sido intenso, el equipo rojiblanco confía en su capacidad para crecer en citas clave y asaltar Chamartín, en un derbi que promete intensidad, equilibrio y mucho en juego en la recta final de la temporada.

Horario y dónde ver Real Madrid vs Atlético de Madrid el partido de la jornada 29 de LaLiga 2026

Recuerda que en Claro Sports puedes seguir nuestro tradicional minuto a minuto, con toda la información más destacada de lo que ocurra tanto dentro como fuera del terreno de juego. El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid no será la excepción, en un duelo cuyo resultado podría tener un impacto directo en la clasificación de LaLiga y marcar el rumbo de la temporada.

México (CDMX) : 14:00 horas | Sky Sports

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Alineaciones probables del Real Madrid vs Atlético de Madrid

Álvaro Arbeloa ha ido consolidando poco a poco un sistema táctico propio en medio de la presión que implica el cierre de la temporada. Todo apunta a que el equipo blanco se estructurará en un 4-3-3, aunque con matices importantes respecto a las etapas anteriores. A diferencia de lo visto bajo Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane, esta propuesta priorizaría la figura de un mediapunta, con Arda Güler ubicado detrás de una doble punta conformada por Vinicius y Kylian Mbappé. La intención sería clara: prescindir del protagonismo de los extremos tradicionales para concentrar el juego ofensivo por dentro y potenciar la creatividad en zonas más cercanas al área. Una de las ausencias será la de Thibaut Courtois, quien se encuentra lesionado.

Por su parte, Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone mantendría como base su ya característico 4-4-2, un esquema que, conforme avanza la temporada, parece asentarse con mayor solidez sobre el terreno de juego. Dentro de este planteamiento, Ademola Lookman asumiría un rol como volante, mientras que en la delantera se mantendría la dupla integrada por Julián Álvarez y Alexander Sørloth. No obstante, la coincidencia de tres perfiles ofensivos con vocación de ataque abre la puerta, en ciertos momentos del partido, a una transición hacia un 4-3-3 que permita mayor flexibilidad y profundidad en el último tercio.

Real Madrid : Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Francisco García, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinicius

: Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Francisco García, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinicius Atlético de Madrid: Juan Musso, Nahuel Molina, José María Giménez, Robin Le Normand, David Hancko, Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Ademola Lookman, Julián Álvarez y Alexander Sørloth

Antecedentes y últimos resultados del Real Madrid vs Atlético de Madrid en la LaLiga

En la última década de enfrentamientos de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid se observa una tendencia muy marcada hacia la paridad, con un alto número de empates y marcadores cerrados. De hecho, más de la mitad de los partidos terminaron igualados, varios de ellos 1-1, lo que refleja lo equilibrado del derbi madrileño en este periodo. Aun así, el conjunto merengue mantiene una ligera ventaja en victorias, sobre todo en condición de local, mientras que el cuadro colchonero ha logrado imponerse con marcadores más contundentes en momentos puntuales, como el 5-2 de 2025 o el 3-1 de 2023. En términos generales, se trata de una rivalidad en la que suele haber pocos goles y donde ninguno de los dos equipos logra dominar de forma consistente.

LaLiga | 27.09.2025 | Atlético 5-2 Real Madrid

LaLiga | 08.02.2025 | Real Madrid 1-1 Atlético

LaLiga | 29.09.2024 | Atlético 1-1 Real Madrid

LaLiga | 04.02.2024 | Real Madrid 1-1 Atlético

LaLiga | 24.09.2023 | Atlético 3-1 Real Madrid

LaLiga | 25.02.2023 | Real Madrid 1-1 Atlético

LaLiga | 18.09.2022 | Atlético 1-2 Real Madrid

LaLiga | 08.05.2022 | Atlético 1-0 Real Madrid

LaLiga | 12.12.2021 | Real Madrid 2-0 Atlético

LaLiga | 07.03.2021 | Atlético 1-1 Real Madrid

LaLiga | 12.12.2020 | Real Madrid 2-0 Atlético

LaLiga | 01.02.2020 | Real Madrid 1-0 Atlético

LaLiga | 28.09.2019 | Atlético 0-0 Real Madrid

LaLiga | 09.02.2019 | Atlético 1-3 Real Madrid

LaLiga | 29.09.2018 | Real Madrid 0-0 Atlético

LaLiga | 08.04.2018 | Real Madrid 1-1 Atlético

LaLiga | 18.11.2017 | Atlético 0-0 Real Madrid

LaLiga | 08.04.2017 | Real Madrid 1-1 Atlético

LaLiga | 19.11.2016 | Atlético 0-3 Real Madrid

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Real Madrid vs Atlético de Madrid y cuánto paga?

De acuerdo con Caliente MX, el Real Madrid llega como ligero favorito con un momio de -110, mientras que el empate paga +285 y la victoria del Atlético de Madrid se ubica en +260. En otras palabras, se espera un partido bastante parejo, aunque con una pequeña ventaja para el conjunto merengue, probablemente por su momento y la calidad individual que suele marcar diferencia en este tipo de encuentros.

En cuanto a los goles, la línea de más y menos de 2.5 anotaciones tiene el mismo momio de -167, lo que deja ver que no hay una tendencia clara sobre si será un partido abierto o cerrado. Con esto en mente, todo apunta a un duelo muy disputado, donde el conjunto visitante podría apostar por el orden defensivo y el Real Madrid por su capacidad ofensiva, por lo que no sería raro ver un marcador ajustado.

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