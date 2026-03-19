Thibaut Courtois, lesionado: se pierde el amistoso ante México

El guardameta sufre una lesión muscular en el cuádriceps y estará cerca de seis semanas fuera, perdiéndose partidos clave con Real Madrid y Bélgica

El arquero merengue cae en el momento cumbre de la temporada | PAUL ELLIS / AFP

Thibaut Courtois volvió a encender las alarmas en el Real Madrid después de que el club publicara este jueves su parte médico oficial. La entidad blanca informó que el portero belga sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, una baja que llega en un tramo decisivo de la temporada, con Liga, Champions League y actividad internacional en el calendario.

El golpe no es menor para el Madrid, porque la lesión aparecuó durante la eliminatoria ante el Manchester City y antes de los cuartos de final de la Champions League contra el Bayern Munich. Aunque el club no fijó una fecha oficial de regreso y se limitó a señalar que el jugador queda “pendiente de evolución”, distintos reportes coinciden en que la ausencia sería de alrededor de seis semanas o mes y medio.

Esa diferencia entre el parte oficial y el pronóstico mediático es importante. El Real Madrid solo confirmó el diagnóstico, mientras que el plazo de recuperación sitúa a Courtois fuera hasta finales de abril o inicios de mayo. En otras palabras, no existe todavía una fecha cerrada de retorno, pero sí una ventana estimada que lo deja fuera de varios compromisos de mucho peso.

Si se cumple el escenario de seis semanas, Courtois se perdería el derbi contra el Atlético, la serie europea frente al Bayern y también los amistosos de Bélgica en la Fecha FIFA de marzo ante Estados Unidos y México. El calendario oficial de LaLiga y el programa de Bélgica colocan esos partidos dentro del periodo de baja estimado, por lo que su ausencia apunta a ser total durante el mes de abril.

Parte médico de Courtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 19, 2026

¿Qué lesión tiene Thibaut Courtois?

La lesión confirmada por el Real Madrid es muscular y está localizada en el recto anterior del cuádriceps derecho. Ese fue el diagnóstico oficial emitido por los servicios médicos del club este 19 de marzo. La información difundida por medios españoles añade que el problema terminó siendo más serio de lo que se pensó en un primer momento, después de que inicialmente se hablara de una molestia menor.

No se trata de una dolencia articular ni de una recaída de rodilla, sino de un problema muscular en una zona clave para los apoyos, los desplazamientos y el golpeo. Por eso, aunque el comunicado oficial fue breve, el consenso informativo de este jueves apunta a que el Madrid no forzará su vuelta y priorizará una recuperación completa para evitar riesgos en la recta final del curso.

¿Cuánto tiempo estará de baja Thibaut Courtois?

El Real Madrid no ha dado un plazo oficial de baja, pero los reportes publicados tras el parte médico manejan una ausencia cercana a seis semanas. Ese cálculo coloca el posible regreso del belga entre finales de abril y comienzos de mayo, siempre condicionado a su evolución. Tomando como referencia el 19 de marzo, la recuperación lo llevaría a pelear por volver cuando el calendario ya entre en su fase decisiva.

¿Qué partidos se pierde Thibaut Courtois?

Con el Real Madrid, la lista de encuentros afectados es amplia. Dentro de esa ventana aparecen el derbi de LaLiga contra el Atlético de Madrid del 22 de marzo, la visita al Mallorca del 4 de abril, la ida de cuartos de final de Champions ante el Bayern del 7 de abril, el duelo liguero frente al Girona del 12 de abril, la vuelta contra el Bayern del 15 de abril, el choque con el Alavés del 22 de abril y la visita al Betis del 26 de abril. Todos esos partidos caen dentro del periodo estimado de recuperación que distintos reportes sitúan en torno al mes y medio.

Con Bélgica, Courtois también queda fuera de la ventana internacional de marzo, en la que su selección tiene programados amistosos contra Estados Unidos el 28 de marzo y frente a México el 31 de marzo. En principio, esos son los partidos seguros que se pierde con los Diablos Rojos, mientras que con el Madrid incluso podría llegar muy justo al compromiso contra el Espanyol del 3 de mayo si la recuperación se alarga más de lo previsto. Por ahora, la única certeza oficial es el diagnóstico; la fecha exacta de regreso dependerá de su evolución clínica.

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