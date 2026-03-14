Obed Vargas tras su primera titularidad con el Atlético de Madrid: “No se puede describir en palabras”

El mexicano disputó 74 minutos en la victoria ante Getafe y destacó el respaldo del grupo en su proceso

Obed Vargas vive su primera titularidad con el Atlético de Madrid | @Atleti

Obed Vargas disputó su primera titularidad con el Atlético de Madrid en la victoria 1-0 frente al Getafe, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga. El mediocampista mexicano arrancó en el once de Diego Simeone y disputó 74 minutos, en un partido que el conjunto colchonero resolvió desde los primeros minutos.

Tras el encuentro, Vargas destacó el resultado colectivo y la importancia de sumar los tres puntos en un duelo exigente ante un rival que suele complicar en lo físico y en lo táctico. “Sí, muy feliz por poder aportar y por el equipo que ganó y fue un partido difícil, pero ganar trae ganar y feliz por los tres puntos”.

El mexicano llegó al Atlético a inicios de febrero y desde entonces ha vivido un proceso de adaptación dentro de una plantilla con alta competencia en el mediocampo. Antes de este partido acumulaba tres encuentros consecutivos de LaLiga sin minutos, luego de quedarse en la banca en los triunfos frente al Espanyol, Real Oviedo y Real Sociedad.

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La confianza del vestuario

En ese contexto, su aparición como titular representó un paso relevante en su integración al equipo del Cholo. “Todo el grupo me arropó, me ayudó,. Preparamos el partido de una buena manera. Creo que estamos preparados para lo que iba a traer el Getafe y nada, dar lo mejor de mí en el partido e ir generando esa confianza minuto tras minuto”.

Para Vargas, el momento también tiene un significado personal importante dentro de su carrera, al comenzar a consolidarse en un club de la dimensión del Atlético de Madrid. “Un sueño hecho realidad. Ustedes estuvieron allí cuando les conté sobre mi sueño y ahora estar acá y aportar y ayudar al equipo no se puede escribir en palabras, increíble, la verdad”.

El golazo de Nahuel Molina

En el desarrollo del encuentro, el Atlético encontró la diferencia muy temprano. Nahuel Molina marcó el único gol del partido al minuto ocho con un potente disparo de larga distancia que se coló en el ángulo de la portería defendida por David Soria.

El propio Vargas relató cómo vivió desde el campo la jugada que terminó definiendo el encuentro. “Cuando saca el zapatazo (Nahuel Molina), pensaba que iba a ir a las gradas y terminó en el ángulo. Entonces muy feliz por él porque viene trabajando muy bien y por el equipo porque al final nos llevó los tres puntos”. Con el triunfo, el Atlético llegó a 57 puntos y se mantiene en el tercer lugar de la clasificación de LaLiga.

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