Ancelotti y el relevo generacional en el Real Madrid: Necesitan tiempo para asumir el cambio

El actual entrenador de Brasil explicó que la nueva generación del club debe tener paciencia para construir su liderazgo

Ancelotti analiza al Real Madrid. | Imago7.

Carlo Ancelotti concedió una entrevista a MARCA, en la que repasó su presente como entrenador de la selección de Brasil y recordó su etapa en el Real Madrid. El técnico italiano habló sobre el cambio que vivió el club blanco tras su salida y explicó los factores que alteraron el equilibrio del equipo.

Durante la charla, el estratega analizó cómo pequeñas modificaciones en una plantilla pueden transformar el funcionamiento de un vestuario. Ancelotti señaló que el relevo generacional en el Madrid influyó en la dinámica del grupo, aunque también reconoció el impacto positivo que tuvo la llegada de nuevas figuras.

Ancelotti explica el cambio en la química del Real Madrid

El entrenador italiano aseguró que el fútbol puede cambiar con detalles que parecen mínimos, pero que terminan modificando la dinámica de un equipo. A su vez, también señaló que la salida de referentes generó un proceso natural de transición dentro del vestuario del conjunto blanco.

“El fútbol cambia con pocas cosas y con eso cambia la química. No es solo a nivel ambiental, no es solo cambiar a Kroos por Mbappé. Ese mismo año sale Nacho, Carvajal se lesiona y Modric juega menos. La vieja generación que había creado un ambiente fantástico en el vestuario ya no está y tiene que entrar una nueva generación de futbolistas que tiene que meter carácter, personalidad y ejemplo. Eso no se hace con un clic, necesita tiempo”.

El actual técnico de Brasil también habló del impacto que tuvo la llegada de Kylian Mbappé al club. Para Ancelotti, el delantero francés cumplió con creces en el plano individual.

“La llegada de Mbappé coincidió con dos salidas importantes como la de Kroos y Nacho, un ambiente diferente. Mbappé lo hizo fantásticamente, haciendo 50 goles más o menos. El equipo tuvo dificultades para conquistar títulos porque el fútbol son pequeños detalles y cuando cambias algo, no siempre puede salir bien”.

A pesar de su nueva etapa como seleccionador de Brasil, Ancelotti afirmó que mantiene contacto con el club y con algunos jugadores del Real Madrid.

“Después del partido contra el Manchester City felicité al club y al presidente. Hablo también con los jugadores. Cuando el Madrid juega un partido estoy pendiente, no solo para ver a los brasileños, también para ver al Madrid y ayudar a que gane”.

Ancelotti y su faceta dentro de la selección brasileña

El entrenador italiano también habló sobre su presente al frente de la selección de Brasil, donde se encuentra en la fase final de evaluación para definir a los jugadores que formarán parte del proyecto rumbo a la Copa del Mundo. Ancelotti reconoció que la elaboración de la lista no es sencilla debido a la gran cantidad de talento disponible, especialmente en el frente de ataque.

“Hacer la lista no es sencillo porque hay muchas opciones, sobre todo en ataque porque tenemos muchas opciones. Un poco menos en el mediocampo o en los laterales, pero hay posibilidad de elegir bien a los jugadores que jugarán los próximos amistosos y la Copa del Mundo”.

El entrenador italiano también fue cuestionado sobre el presente de Vinicius Jr., uno de los jugadores clave tanto en el Real Madrid como en la selección brasileña. Ancelotti defendió el rendimiento del atacante y aseguró que en los partidos de mayor exigencia suele responder con actuaciones importantes. Finalmente, Ancelotti se mostró convencido de que el extremo brasileño puede tener un papel relevante en la próxima Copa del Mundo.

“Vinicius nunca ha fallado en los partidos importantes. No recuerdo una semifinal o unos cuartos donde Vini haya fallado. Puede ser que Vinicius se enfadase en Valencia y se saliese del partido, pero en los partidos importantes nunca lo ha hecho. Estoy convencido de que va a hacer un gran Mundial si está en la convocatoria. Vinicius es humilde, alegría y con un talento extraordinario”.

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