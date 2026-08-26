Atlético de Madrid muestra indignación en el caso Julián Álvarez: “La única víctima somos nosotros”

El club desacarta vender al argentino al Barcelona, mientras Laporta mantiene su oferta y el jugador no entrenó por una indisposición en plena tensión

El delantero no se presentó a entrenar este miércoles | Reuters

El futuro de Julián Álvarez abrió un nuevo conflicto entre el Atlético de Madrid y el Barcelona durante la recta final del mercado de fichajes. La ausencia del delantero argentino en el entrenamiento de este miércoles, las declaraciones de Joan Laporta y la respuesta del conjunto rojiblanco elevaron la tensión alrededor de una operación que permanece sin acuerdo.

El comunicado del Atlético de Madrid

El Atlético regresó al trabajo después de dos días de descanso, pero Julián Álvarez no participó en la sesión dirigida por Diego Simeone. El club informó que el atacante sufrió una “indisposición”, por lo que no acudió al entrenamiento celebrado en el Centro Deportivo de Majadahonda. En principio, se espera que pueda estar disponible para el partido del sábado frente al Sevilla.

La ausencia se produjo después del empate ante el Villarreal, encuentro en el que el argentino recibió silbidos de un sector de la afición del Atlético. Julián volvió a competir tras su participación con Argentina en el Mundial, pero el interés del Barcelona y su intención de analizar una posible salida han afectado su relación con parte del público rojiblanco.

El Atlético también respondió a las nuevas palabras de Laporta mediante fuentes autorizadas citadas por la prensa española. “La única víctima del caso Julián somos nosotros”, fue el mensaje transmitido desde el club, cuya dirigencia considera que la situación ha causado consecuencias tanto en el plano económico como en la relación con sus aficionados.

“Se está victimizando al jugador, pero el daño económico y reputacional es para el club”, señalaron desde la entidad madrileña. La postura del Atlético establece que existe un “0% de posibilidades” de vender a Julián Álvarez al Barcelona, pese a que la institución catalana mantiene vigente su propuesta.

La dirigencia rojiblanca sostiene que el conflicto ya superó el valor de una posible transferencia. “Nos han perjudicado en lo económico y en lo social. Esta situación no va de dinero, va de dignidad”, añadieron las fuentes consultadas. El Atlético insiste en que el futbolista tiene contrato hasta junio de 2030 y forma parte de la planificación de Simeone.

El Barcelona habría presentado a principios del verano una propuesta cercana a los 100 millones de euros, con un pago dividido en varios plazos. El Atlético rechazó esas condiciones y se remitió a la cláusula de rescisión del delantero, establecida en 500 millones. La institución tampoco quiere reforzar a un rival directo de LaLiga, una consideración que reduce las opciones de un acuerdo entre ambos clubes.

Julián Álvarez no entrenó y Barcelona insiste

Joan Laporta ratificó por medio de los canales oficiales del Barcelona que Julián Álvarez sigue entre los objetivos del club. “Estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada”, afirmó el presidente, quien aseguró que la institución catalana ha conducido sus gestiones con respeto hacia el Atlético.

Laporta explicó que la propuesta se realizó directamente entre las dos instituciones y que él mismo la confirmó durante una conversación telefónica con Miguel Ángel Gil Marín. De acuerdo con su relato, el Atlético comunicó que no pretendía vender al delantero porque no tenía un reemplazo, por lo que el Barcelona decidió dejar la operación en espera.

El dirigente catalán afirmó que el escenario cambió después de recibir información sobre posibles conversaciones del Atlético con otros clubes interesados en el atacante. Laporta sostuvo que el Barcelona mantiene su oferta porque considera conocido el deseo de Julián de incorporarse al equipo azulgrana, aunque esa operación todavía depende de que el conjunto madrileño acepte negociar.

“Si están en disposición de vender en este mercado de verano, nosotros estaríamos dispuestos a comprar al jugador con la conformidad de la oferta que les hemos hecho”, añadió Laporta. El presidente también rechazó que el ruido alrededor del delantero sea consecuencia de las acciones del Barcelona y aseguró que su club siguió el mismo procedimiento institucional que utiliza en otras negociaciones.

Hansi Flick respaldó la posición de la directiva, aunque evitó profundizar en el futuro del argentino. El entrenador señaló que comparte el planteamiento de Laporta y del director deportivo Deco, pero pidió centrar la atención en la plantilla. Con el cierre del mercado próximo, el Barcelona mantiene su interés, mientras el Atlético sostiene que Julián Álvarez no será transferido al conjunto catalán.

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