Real Madrid

Retoques veraniegos para el Bernabéu

Publicado por Redacción Claro Sports

El club afrontará en las próximas semanas mejoras estéticas, como la colocación del nuevo nombre del estadio en La Castellana, y la ampliación del anillo LED interior

El Estadio Santiago Bernabéu previo al partido del Madrid vs City
El Estadio Santiago Bernabéu se prepara para la nueva temporada | Reuters

El nuevo Bernabéu es un lienzo prácticamente terminado, pero aún quedan algunas pinceladas aquí y allá por dar. Y qué mejor momento, piensa el Real Madrid, que el verano, sin competición ni eventos multitudinarios y de calado mundial como la pasada visita del Papa.

La entidad realizó diferentes pruebas durante la primavera para ver cómo explotar la iluminación exterior de su coliseo, pero ahora se está centrando en otro frente de imagen, el de colocar el nuevo nombre del coliseo blanco (Bernabéu) en el costado del Paseo de la Castellana. Nota completa aquí.

Te puede interesar

Laporta reitera al Atlético en el caso Julián Álvarez: "Un club grande no puede permitirse jugadores a disgusto"

LaLiga

Laporta reitera al Atlético en el caso Julián Álvarez: "Un club grande no puede permitirse jugadores a disgusto"

Versatilidad absoluta: Nelson Deossa anota para el Betis estrenando posición

LaLiga

Versatilidad absoluta: Nelson Deossa anota para el Betis estrenando posición

¡El Atlético de Madrid no piensa vender a Julián Álvarez al Barcelona ni por 200 millones de euros!

LaLiga

¡El Atlético de Madrid no piensa vender a Julián Álvarez al Barcelona ni por 200 millones de euros!