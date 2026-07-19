Retoques veraniegos para el Bernabéu

El club afrontará en las próximas semanas mejoras estéticas, como la colocación del nuevo nombre del estadio en La Castellana, y la ampliación del anillo LED interior

El Estadio Santiago Bernabéu se prepara para la nueva temporada | Reuters

El nuevo Bernabéu es un lienzo prácticamente terminado, pero aún quedan algunas pinceladas aquí y allá por dar. Y qué mejor momento, piensa el Real Madrid, que el verano, sin competición ni eventos multitudinarios y de calado mundial como la pasada visita del Papa.

La entidad realizó diferentes pruebas durante la primavera para ver cómo explotar la iluminación exterior de su coliseo, pero ahora se está centrando en otro frente de imagen, el de colocar el nuevo nombre del coliseo blanco (Bernabéu) en el costado del Paseo de la Castellana. Nota completa aquí.

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