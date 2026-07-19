Laporta reitera al Atlético en el caso Julián Álvarez: “Un club grande no puede permitirse jugadores a disgusto”

El presidente del Barcelona aseguró que la propuesta por el delantero argentino vence a final de mes y defendió la voluntad del futbolista

Joan Laporta habla sobre Julián Álvarez | Reuters

Joan Laporta confirmó que el Barcelona mantiene una oferta por Julián Álvarez y respondió a la postura del Atlético de Madrid, que ha reiterado que el delantero argentino no está en venta. El presidente blaugrana habló desde Nueva York, donde asistirá a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

“Nosotros estamos ahí con una oferta. Es un jugador que nuestro entrenador quiere y por eso hicimos la oferta al Atlético de Madrid”, explicó Laporta. El dirigente calificó la propuesta como “muy importante” para el Barcelona, aunque evitó revelar la cifra presentada al club madrileño.

Las declaraciones llegaron después de que Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, asegurara que el club no aceptaría una oferta de 100 ni de 200 millones por Julián Álvarez. Laporta evitó entrar en una confrontación directa y señaló que respeta tanto la postura de Gil Marín como la del presidente Enrique Cerezo.

El dirigente del Barcelona, sin embargo, recordó que otros futbolistas terminaron incorporándose al equipo después de que sus clubes descartaran inicialmente una negociación. “Hay tantos casos en los que se ha dicho que un jugador no iría nunca al Barça y ha acabado viniendo”, afirmó durante su comparecencia.

Laporta también colocó la voluntad del futbolista como uno de los elementos de la operación. “Cuando un jugador quiere salir, la actitud del Barça como club es que, si un jugador quiere marcharse, puente de plata. Un club grande no puede permitirse tener jugadores que estén a disgusto”, declaró.

La propuesta presentada por el Barcelona tiene una fecha límite. El presidente explicó que la oferta no permanecerá abierta de manera indefinida y situó el cierre de la negociación a finales de julio, una vez concluido el Mundial. “Daremos un plazo prudencial. Yo te diría que hasta final de mes”, precisó.

Además del posible fichaje de Julián Álvarez, Laporta habló sobre la final entre España y Argentina, partido en el que coincidirán Lionel Messi, Lamine Yamal y varios jugadores formados en La Masía. El dirigente consideró que la posesión del balón será una de las vías para reducir la influencia del capitán argentino cerca del área.

Laporta también respaldó a Lamine Yamal antes del encuentro y señaló que espera que el futbolista español tenga un papel determinante. “Messi forma parte del pasado esplendoroso del Barça; ahora le toca a Lamine”, concluyó el presidente, quien destacó la presencia de jugadores formados en la cantera azulgrana dentro de la selección española.

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