Comunicaciones vs Achuapa en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Comunicaciones vs Achuapa por la jornada 12 del Torneo Clausura de Guatemala.

Comunicaciones Achuapa, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del cierre de la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 en Guatemala! Comunicaciones recibe a Deportivo Achuapa en el estadio Cementos Progreso este domingo 8 de marzo a las 20:00. El partido enfrenta a un equipo líder que quiere mantener su racha en casa y a un visitante que busca puntos claves para mejorar su posición en la tabla.

Los albos llegan con la intención de sostenerse en los primeros lugares del torneo. Tras vencer 3-2 a Deportivo Malacateco en la jornada anterior, el equipo dirigido por su cuerpo técnico confía en aprovechar la localía y seguir sumando para mantenerse cerca del primer puesto. Comunicaciones ha mostrado constancia a lo largo del Clausura, y este encuentro representa una oportunidad para consolidarse entre los protagonistas.

Achuapa, por su parte, busca recuperarse tras caer 1-0 frente a Antigua GFC en su último compromiso. El equipo jutiapaneco necesita sumar fuera de casa para alejarse de la zona baja y mantenerse competitivo en la tabla acumulada. Enfrentar a uno de los líderes será un desafío que medirá su capacidad para sumar puntos y mantener opciones en la lucha por el Clausura.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Comunicaciones vs Achuapa hoy domingo 8 de marzo de 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y Achuapa está programado para el domingo 8 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

Alineaciones del Comunicaciones vs Achuapa para la jornada 12, al momento

Comunicaciones no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Achuapa no tendrá a Mathius Gaitán tras su expulsión ante Antigua GFC. Se estima que Fantasma Figueroa y Rafael Loredo no harán muchas variantes con respecto los equipos que venían presentando.

Comunicaciones : Fredy Pérez, Stheven Robles, José Pinto, Ernesto Monreal, Erick González, Karel Espino, Andy Contreras, Dairon Reyes, Marco Domínguez, Janpol Morales, Omar Duarte. DT : Fantasma Figueroa

: Fredy Pérez, Stheven Robles, José Pinto, Ernesto Monreal, Erick González, Karel Espino, Andy Contreras, Dairon Reyes, Marco Domínguez, Janpol Morales, Omar Duarte. : Fantasma Figueroa Achuapa: Ederson Cabezas, Josafat Carías, Anthony Martir, Randall Corado, Dayron Suazo, Yeison Carabalí, Edgar Macal, Carlos Santos, Carlos Mejía, Jair Asprilla, Alexis Matta. DT: Rafael Loredo.

Antecedentes del Comunicaciones vs Achuapa y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Comunicaciones y Achuapa:

21 de enero de 2026 | Achuapa 2-3 Comunicaciones | Torneo Clausura

11 de noviembre de 2025 | Comunicaciones 2-0 Achuapa | Torneo Apertura

24 de agosto de 2025 | Achuapa 2-1 Comunicaciones | Torneo Apertura

12 de abril de 2025 | Comunicaciones 1-0 Achuapa

9 de febrero de 2025 | Achuapa 1-1 Comunicaciones | Torneo Clausura

