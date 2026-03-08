‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa aceptan la misión rescate del Betis

Los colombianos buscan sacar al Betis de la mala racha de tres partidos sin ganar.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en el Real Betis | Foto por CRISTINA QUICLER / AFP

Real Betis Balompié no la viene pasando bien en sus últimos tres partidos. Pese a tener una nómina bastante interesante, en los partidos más importantes parece que aún no logra encontrar su mejor forma. Los colombianos, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa, son pilares fundamentales para volver a encarrilar al conjunto de Manuel Pellegrini que en un comienzo ilusionó.

Los béticos están próximos a cumplir un mes sin victorias. El último triunfo del equipo que actúa como local en el Estadio de La Cartuja fue en condición de visitante ante el RCD Mallorca por dos goles a uno. Dichos tres puntos, fueron conseguidos el domingo 15 de febrero.

Desde entonces, Betis ha sumado dos empates y una victoria. Una igualdad a un gol en un inexplicable partido ante el Rayo Vallecano en Sevilla. Luego, el empate a dos en el clásico sevillano y, el más reciente resultado, la inesperada derrota a manos del Getafe fuera de casa.

Betis y la importancia de los colombianos

Una de las grandes razones para el declive futbolístico que sufrió el equipo del ‘ingeniero’ Manuel Pellegrini fue la ausencia por lesión de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. De hecho, el delantero colombiano regresó a la nómina titular hace un poco menos de 20 días en el clásico sevillano.

Vale la pena recordar que, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández es el actual goleador del Real Betis Balompié con ocho anotaciones. Sumado a esto, acumula tres asistencias, dejando así una participación directa en 11 goles de los 42 que ha anotado el conjunto bético está temporada.

Por su parte, Nelson Deossa, ha ido mostrando su importancia en el último tiempo. El volante colombiano ha sido uno de los puntos más altos en el mediocampo español y muchas veces se ha cuestionado su salida del terreno de juego en la mayoría de los partidos. Con 26 años, el ex Monterrey ha estado presente en 16 de 27 partidos de LaLiga y en seis juegos de los ocho disputados en la UEFA Europa League.

