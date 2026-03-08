Hoy No Circula este 9 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen el lunes en CDMX y Edomex?

En caso de no respetar la debida restricción, se tendrá que pagar una multa económica importante

El programa Hoy No Circula opera este lunes 9 de marzo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México con base en el color del engomado y el último dígito de la placa. La medida busca regular la circulación de vehículos en días específicos de la semana dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el calendario del programa, los vehículos con engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6 tienen restringida la circulación este lunes. La limitación aplica entre las 5:00 y las 22:00 horas.

La disposición corresponde a los automóviles con holograma 1 y holograma 2, mientras que los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos del programa. También quedan fuera de la restricción motocicletas, transporte público, taxis y unidades de emergencia conforme a la normatividad vigente.

En condiciones normales, los vehículos con engomado amarillo y terminación 5 o 6 no circulan este lunes dentro de la Ciudad de México y municipios del Estado de México que participan en el programa. La restricción se aplica durante el horario establecido por las autoridades ambientales.

Los automóviles con holograma 0 y 00 sí pueden circular sin restricción, salvo en casos de contingencia ambiental cuando se activan medidas adicionales. Los vehículos eléctricos e híbridos también están exentos del programa.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El esquema denominado Doble Hoy No Circula se aplica cuando las autoridades ambientales decretan contingencia por niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta medida implica ampliar las restricciones vehiculares para reducir emisiones contaminantes.

Durante estas fases, más vehículos quedan impedidos de circular, incluidos algunos con holograma 0 y 00, dependiendo de las disposiciones emitidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La normativa establece sanciones económicas para quienes circulen en un día con restricción. La multa corresponde a un rango de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El valor diario de la UMA es de 117.31 pesos. Esto significa que la sanción puede ir de 2,346.2 a 3,519.3 pesos para quienes incumplan el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

