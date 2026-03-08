Antigua GFC vs Cobán Imperial en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Antigua GFC y Cobán Imperial por la jornada 12 del Torneo Clausura de Guatemala.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Antigua GFC y Cobán Imperial! El duelo corresponde a la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de Guatemala y se jugará este domingo a las 18:00 en el estadio Pensativo. Ambos equipos llegan con la intención de sumar puntos en una fase del campeonato en la que la tabla comienza a tomar forma y cada resultado puede influir en la pelea por los primeros lugares.

Antigua GFC afronta este compromiso con la meta de mantenerse en la lucha por las posiciones de clasificación. El equipo colonial ha mostrado momentos ofensivos importantes durante el torneo y suele sentirse cómodo cuando juega en el estadio Pensativo. En la jornada anterior consiguió una victoria 1-0 frente a Deportivo Achuapa, resultado que le permitió sumar tres puntos y mantenerse cerca de la zona alta de la tabla.

Cobán Imperial, por su parte, llega con la intención de sostener su presencia en los primeros puestos del Clausura. El conjunto cobanero ha mantenido un rendimiento regular a lo largo del campeonato y continúa sumando en la clasificación. En su partido más reciente empató 1-1 ante Xelajú MC, y ahora buscará obtener un buen resultado como visitante para seguir en la disputa por el liderato del torneo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Antigua GFC vs Cobán Imperial hoy domingo 8 de marzo de 2026?

El encuentro entre Antigua GFC y Cobán Imperial está programado para el domingo 8 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el Estadio Pensativo. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

Alineaciones del Antigua GFC vs Cobán Imperial para la jornada 12, al momento

Ni Antigua GFC ni Cobán Imperial cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Martín García no harán muchas variantes con respecto los equipos que venían presentando.

Antigua GFC : Estuardo Sicán, Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, Juan Osorio, Kevin Grijalva, Óscar Castellanos, Santiago Garzaro, Enrique Camargo, Óscar Santis, Dewinder Bradley, Andris Herrera. DT : Mauricio Tapia.

: Estuardo Sicán, Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, Juan Osorio, Kevin Grijalva, Óscar Castellanos, Santiago Garzaro, Enrique Camargo, Óscar Santis, Dewinder Bradley, Andris Herrera. : Mauricio Tapia. Cobán Imperial: Tomás Casas, Luis De León, Carlos Flores, Marcos Acosta, Eduardo Soto, Yonathan Morán, Selvin Tení, Steven Paredes, Janderson Pereira, Uri Amaral, Javier Estrada. DT: Martín García.

Antecedentes del Antigua GFC vs Cobán Imperial y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Antigua GFC y Cobán Imperial:

21 de enero de 2026 | Cobán Imperial 5-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

5 de noviembre de 2025 | Antigua GFC 0-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura

31 de agosto de 2025 | Cobán Imperial 2-2 Antigua GFC | Torneo Apertura

10 de mayo de 2025 | Antigua GFC 4-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

7 de mayo de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

