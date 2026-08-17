Barcelona vs Al Ahly en vivo: fecha, horario y dónde ver el duelo por el Trofeo Joan Gamper

El conjunto azulgrana tendrá la oportunidad de mostrar a sus nuevos jugadores ante la afición catalana a través del tradicional Trofeo Joan Gamper

¿Dónde ver en vivo online, el Barcelona vs Al Ahly? | Claro Sports

El Barcelona enfrentará al Al Ahly de Egipto en la edición 61 del Trofeo Joan Gamper, en un partido que marcará la presentación oficial del conjunto azulgrana ante su afición en el reabierto Camp Nou. El equipo dirigido por Hansi Flick llegará con confianza tras la goleada 5-2 sobre el Basilea en su último compromiso de pretemporada, a pocos días de iniciar su camino en LaLiga ante el Elche. El encuentro también tendrá un atractivo especial por la presencia de Hamza Abdelkarim, joven atacante egipcio que llegó al conjunto azulgrana procedente del propio equipo egipcio y que podría tener minutos ante su antiguo club.

El Al Ahly afrontará el compromiso como parte de su preparación para la nueva temporada, dentro de una gira de pretemporada por España. El conjunto de El Cairo buscará recuperar sensaciones después de una campaña irregular y aprovechar el enfrentamiento ante uno de los principales equipos de Europa para afinar su funcionamiento. Bajo las órdenes de Hussein Ammouta, el cuadro africano también trabaja en la integración de sus nuevos refuerzos, Mahmoud Salah y Tawfik Mohamed, antes de afrontar sus próximos desafíos oficiales.

Barcelona vs Al Ahly, Trofeo Joan Gamper 2026: fecha, horario y dónde se juega

El Camp Nou será escenario de una nueva edición del Trofeo Joan Gamper, donde el Barcelona recibirá al Al Ahly en un encuentro que combinará la tradición del club con la presentación de su plantilla para la temporada 2026-27. El conjunto azulgrana tendrá así la oportunidad de mostrar a sus nuevos jugadores ante la afición catalana y dar un primer vistazo al proyecto con el que afrontará la próxima campaña.

México y Centroamérica : 12:00 horas

: 12:00 horas Estados Unidos: 14:00 horas ET y 11:00 horas PT

14:00 horas ET y 11:00 horas PT Colombia : 13:00 horas

: 13:00 horas Argentina: 15:00 horas

¿Dónde ver el Barcelona vs Al Ahly, el Trofeo Joan Gamper 2026 desde México? TV y streaming

El partido entre Barcelona y Al Ahly, correspondiente al Trofeo Joan Gamper, tendrá distintas opciones para los aficionados según su ubicación. En México y el resto del mundo, el encuentro podrá seguirse a través de Barça Play y YouTube Premium, mientras que en Estados Unidos la transmisión estará disponible por FuboTV y Fox Sports.

Los socios del Barcelona cuentan con acceso a Barça Play como parte de sus beneficios, mientras que otros aficionados pueden acceder al contenido mediante Culers Premium. Además, el club catalán contempla una opción para usuarios suscritos a YouTube Pack Premium Members a través de su canal oficial de YouTube.

En Claro Sports podrás encontrar toda la información del Barcelona vs Al Ahly y seguir de cerca uno de los partidos más esperados del Trofeo Joan Gamper. Consulta nuestra cobertura para conocer los detalles, protagonistas, resultado, estadísticas y las noticias más relevantes que deje el enfrentamiento entre el conjunto catalán y el club egipcio.

¿Quién gana el Barcelona vs Al Ahly, según la IA?

De acuerdo con información de la IA, el Barcelona parte como amplio favorito para vencer al Al Ahly en el Trofeo Joan Gamper, que se disputará en el Camp Nou. Los modelos matemáticos anticipan una ventaja clara para el conjunto catalán, que cuenta con mayor jerarquía individual, profundidad de plantilla y el respaldo de jugar ante su afición.

Las proyecciones de la inteligencia artificial indican que la localía y el historial también favorecen al Barcelona. El conjunto blaugrana domina sus antecedentes frente al club egipcio, con un balance perfecto de victorias en sus enfrentamientos previos y un triunfo por 4-0 en el último amistoso entre ambos. A estos factores se suma el peso histórico del Barcelona en el Trofeo Joan Gamper, un torneo que suele marcar el cierre de su preparación antes del inicio de la temporada.

Los modelos matemáticos también toman en cuenta el momento de ambos equipos. El Barcelona llega después de una goleada ante el Basilea, mientras que el Al Ahly perdió 2-1 frente al CE Europa durante su gira por España. Con estos elementos, las proyecciones de la inteligencia artificial colocan al equipo dirigido por el conjunto catalán como el principal candidato para quedarse con la victoria en el Camp Nou.

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