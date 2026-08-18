La polémica presentación de Mourinho con el Real Madrid: a puerta cerrada y sin periodistas en Valdebebas

José Mourinho se sentó junto a Florentino Pérez para el acto protocolario de su presentación, pese a que ya había dirigido la pretemporada del Real Madrid

Florentino Pérez presenta a José Mourinho | X:@realmadrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, presentó oficialmente a José Mourinho como técnico del conjunto merengue, en un acto protocolario pese a que el lusitano ya había llegado al banquillo hace varias semanas e incluso estuvo al mando del equipo durante toda la pretemporada. Sin embargo, la reunión de este martes 18 de agosto sucedió de forma poco convencional: a puerta cerrada y sin periodistas, una situación que ha causado más preguntas que certezas en torno a la decisión de la institución de no atender a la prensa.

No hubo familiares, medios de comunicación ni ninguna otra persona ajena a la interna del club. Las únicas imágenes del acto fueron difundidas por Real Madrid TV. Florentino Pérez y José Mourinho vieron un video de la primera etapa del técnico portugués en el Real Madrid y, al finalizar, el entrenador firmó un documento simbólico para comenzar sus tres temporadas en el banquillo.

“Desde el punto de vista profesional es el top de una carrera de entrenador y seguramente para cualquier jugador, también. Desde el punto de vista emocional, es volver a casa. Emocionalmente, es más bonito que la primera vez porque la primera vez era un sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es más bonito“, declaró el estratega en uno de los videos compartidos por el equipo.

El presidente del Real Madrid le entregó una camiseta con su nombre a José Mourinho. El portugués también recibió una réplica del estadio y un reloj. En el acto estuvo presente el presidente de honor, José Martínez Pirri. Algunas de las fotografías del momento muestran a Florentino Pérez junto al entrenador lusitano, con las 15 Champions League que tiene el equipo en sus vitrinas como fondo.

“Soy uno de vosotros. Lo he sido siempre desde que me marché y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad, podéis imaginar lo que significa para mí trabajar para el Real Madrid”, recalcó Mourinho. “Esto es una máxima que quiero que todos en Valdebebas la sentimos, la seguimos. Trabajar para el Real Madrid significa trabajar para vosotros”.

José Mourinho terminó invicto la pretemporada con el Real Madrid. Su último partido fue frente al Schalke 04, con un triunfo de 0-3 en Alemania. La gira del equipo no incluyó partidos en los Estados Unidos, pues la idea del técnico era evitar viajes transatlánticos, trabajar en Valdebebas y disputar partidos en las cercanías de España.

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El primer partido del Real Madrid será ante el Espanyol este sábado 22 de agosto en el RCDE Stadium. Sin embargo, Mourinho tendrá que esperar hasta el miércoles 26 de agosto para disputar un partido oficial en el Santiago Bernabéu, cuando reciba a la Real Sociedad. Será entonces cuando conozca la reacción del público ante su segunda etapa al mando del conjunto merengue.

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