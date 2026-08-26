Herediano vs Antigua GFC, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 5, goles y resultado en directo

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Herediano y Antigua GFC se enfrentan en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, en un partido clave para las aspiraciones del conjunto costarricense. El Team todavía tiene posibilidades de quedarse con el segundo boleto del Grupo B a los cuartos de final, por lo que necesita sumar de a tres y estar atento a lo que ocurra en el duelo entre Marathón y Real Estelí. Por su parte, los guatemaltecos ya están eliminados y buscarán cerrar su participación sumando sus primeros puntos en el certamen.

Herediano llega después de conseguir una victoria fundamental por 2-0 como visitante ante Real Estelí, resultado que le permitió mantenerse con vida en la competencia internacional. Sin embargo, en el torneo local atraviesa una racha de tres derrotas consecutivas frente a Alajuelense, San Carlos y Sporting FC. Con cuatro puntos en el Grupo B, el conjunto rojiamarillo está obligado a ganar y necesita mejorar su diferencia de goles, además de esperar el resultado del otro partido de la zona.

Por su parte, Antigua GFC ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar a los cuartos de final después de perder sus tres partidos anteriores y permanecer sin unidades. El conjunto guatemalteco afrontará su última presentación con el objetivo de despedirse de la Copa Centroamericana con una victoria. Su situación internacional contrasta con su rendimiento en el Apertura 2026 de Guatemala, donde marcha como líder con puntaje perfecto.