Antonio Mohamed celebra el pase de Toluca y cuestiona la carga de partidos: “Tenemos que aceptar las condiciones”

El técnico descartó que los Diablos Rojos puedan recibir en el Nemesio Diez el juego de cuartos de final, pero si podrán jugar en una cancha neutral en Estados Unidos

Toluca aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 después de vencer 3-1 a FC Dallas en el Estadio Nemesio Diez. Antonio Mohamed celebró que el equipo cumpliera con la obligación de ganar el duelo de la jornada 3 de la fase de grupos y reconoció que ahora deberán esperar rival para la siguiente ronda.

“Estamos felices por la clasificación. Hicimos nuestra parte, que era ganar, como lo habíamos hablado ayer, y ahora esperaremos rival para la etapa definitoria”, señaló en conferencia de prensa.

Más allá del resultado, Mohamed mostró inconformidad con el arbitraje y volvió a poner sobre la mesa el desgaste que provoca la acumulación de partidos y viajes. El técnico explicó que Toluca tendrá apenas unas horas para recuperarse antes de regresar a la Liga MX. “Tenemos que aceptar las condiciones. Nos toca jugar el sábado a las cinco de la tarde, con muy poco tiempo de recuperación después del viaje, y tendremos que tratar de poner al mejor equipo posible para ganar”, comentó.

Toluca no jugará los cuartos de final en casa

El entrenador también aclaró que Toluca no podrá disputar los cuartos de final en casa, aunque sí tendrá una condición que considera más equilibrada. Por la posición que ocupa el conjunto escarlata dentro de Concacaf, la eliminatoria se disputará en una cancha neutral en Estados Unidos, algo que Mohamed considera más equilibrado que jugar directamente en el estadio del rival.

“Jugar en casa está totalmente descartado. Lo que sí tenemos es que, por ser el equipo de Concacaf mejor ubicado, podremos jugar en cancha neutral en Estados Unidos. Me parece más justo que ir directamente a la casa del rival”, explicó.

Mohamed actualiza el estado de los lesionados

Respecto al estado del plantel, Mohamed confirmó que Diego Barbosa ya trabaja nuevamente con el equipo, mientras que otros futbolistas lesionados todavía necesitarán alrededor de 10 días para recuperarse. El técnico evitó profundizar en diagnósticos y dejó los detalles en manos del cuerpo médico, aunque reconoció que las ausencias complican todavía más la gestión de cargas.

La situación se vuelve más relevante tomando en cuenta que varios clubes mexicanos han sufrido lesiones durante la Leagues Cup, tema que también ha provocado críticas de otros entrenadores por la intensidad de la competencia y los constantes traslados.

Toluca no priorizará un torneo sobre otro

Pese al calendario, Mohamed descartó que Toluca vaya a elegir entre la Liga MX y la Leagues Cup. “No hay una prioridad sobre otra. Nosotros tenemos una planificación y vamos a seguir con ella”, afirmó. Eso sí, consideró que sería más conveniente disputar el torneo internacional en otra etapa de la temporada, cuando los equipos tengan mayor ritmo y mejor adaptación competitiva.

Tras conseguir el boleto, el vestidor escarlata celebró, pero el técnico pidió cambiar de enfoque de inmediato. “El equipo está contento, pero ya estamos cambiando el chip porque el sábado tenemos Liga y queremos seguir en la parte alta de la tabla”, cerró Mohamed. Toluca avanza entre los mejores ocho del torneo, aunque ahora deberá combinar la exigencia internacional con un regreso inmediato a la competencia local.

TE PUEDE INTERESAR