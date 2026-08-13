Olmecas de Tabasco propinan paliza a los Bravos de León y empatan la serie de playoffs

Seth Beer, Luis González, Oscar González y Agustín Ruiz impulsaron la ofensiva de Olmecas para vencer 12-7 a Bravos e igualar 2-2 la serie

Olmecas de Tabasco se impuso a Bravos de León en el juego 4 | @OlmecasTabasco

Olmecas de Tabasco reaccionó en la recta final y venció 12-7 a Bravos de León para empatar 2-2 la serie de playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. La ofensiva visitante encontró producción en las últimas tres entradas y terminó inclinando un juego de visita.

Tabasco tomó ventaja desde la primera entrada. Luis González abrió con sencillo, Domingo Leyba recibió pelotazo y Calvin Estrada negoció base por bolas. Seth Beer produjo la primera carrera con pasaporte y Oscar González agregó otra con elevado de sacrificio para colocar el 2-0.

León respondió en el cierre del mismo episodio. Esteban Quiroz y Aderlin Rodríguez se embasaron, Gabriel Cancel produjo una carrera con rodado y Sandber Pimentel conectó doble para empatar. Jimmy Kerrigan completó la reacción con sencillo productor y puso a Bravos arriba 3-2. Olmecas también tuvo que modificar su alineación por la salida de su catcher José Godoy, quien recibió un golpe y no pudo continuar en el encuentro.

Los Olmecas igualaron en la tercera. Domingo Leyba recibió base por bolas y Seth Beer conectó doble al jardín central para impulsar a Calvin Estrada y establecer el 3-3.

El encuentro se mantuvo sin movimiento hasta la sexta entrada, cuando León recuperó la ventaja. Jimmy Kerrigan llegó a segunda por error defensivo y, después de una base intencional a Connor Panas, Jermaine Palacios conectó doble de dos carreras para poner el 5-3.

La respuesta de Tabasco llegó inmediatamente en la séptima. Luis González abrió el ataque con jonrón solitario por el jardín derecho y, más adelante, Calvin Estrada conectó sencillo antes de que Seth Beer mandara la pelota entre los jardines izquierdo y central para un cuadrangular de dos carreras que cambió el marcador a 6-5.

Los visitantes aumentaron la diferencia en la octava. Oscar González comenzó la entrada con jonrón por el jardín central, Agustín Ruiz y Jasson Atondo conectaron sencillos y Luis González produjo otra carrera para colocar el 8-5.

El ataque no terminó ahí. Con las bases nuevamente ocupadas, Seth Beer pegó sencillo al jardín derecho y llevó al plato a Jasson Atondo y Luis González para ampliar la diferencia a 10-5.

Tabasco agregó dos carreras más en la novena. Agustín Ruiz conectó cuadrangular entre los jardines derecho y central y, después de un doble de Alan Espinoza, Luis González respondió con otro batazo de dos bases para producir el 12-5.

Bravos intentó reaccionar en la parte baja. Esteban Quiroz abrió con sencillo y Sandber Pimentel conectó jonrón de dos carreras para acercar a León 12-7. La remontada, sin embargo, no continuó. Jimmy Cordero retiró los últimos outs y Jimmy Kerrigan terminó el juego con un elevado al jardín central.

Con la victoria, Olmecas dejó atrás la derrota del Juego 3 y volvió a emparejar la serie. Tabasco y León quedan 2-2 en los playoffs, por lo que el siguiente encuentro tomará importancia en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

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