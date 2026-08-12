América podría jugar en el Estadio Azteca los cuartos de final de la Leagues Cup 2026: esto dice el reglamento

El reglamento contempla al conjunto azulcrema entre los clubes de Liga MX elegibles para recibir como local un partido de cuartos de final

América recibió a San Diego en la jornada 1 de la Leagues Cup | Imago7

América está cerca de asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 y, en caso de confirmar el boleto, podría tener la posibilidad de disputar esa eliminatoria como local. El reglamento del torneo incluye expresamente a las Águilas entre los clubes de Liga MX que pueden recibir privilegios de anfitrión para esa ronda, por lo que el Estadio Azteca aparece como una opción para albergar el encuentro.

¿Qué necesita América para jugar como local los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

El apartado correspondiente a la Fase Eliminatoria establece que “solo para los cuartos de final” pueden ser elegibles para recibir como locales Club América, Rayados de Monterrey y Pachuca. Esta condición no garantiza automáticamente la sede, debido a que existen criterios adicionales relacionados con la posición de los equipos y con el rival que corresponda en el cruce ante un representante de la MLS.

El punto 4 del ‘II. Formato del torneo’, menciona en su inciso d: “d. Solo para los cuartos de final, los siguientes Clubes de la Liga MX también pueden ser elegibles para privilegios de anfitrión: Club América, y Rayados de Monterrey y Club Pachuca”. El mismo párrafo señala que los privilegios de anfitrión estarán sujetos a: “un máximo de dos (2) clubes de la Liga MX podrán recibir privilegios de anfitrión, los cuales serían los dos (2) clubes de la Liga MX mejor clasificados”.

Además deja claro que “si uno (1) de los clubes de la Liga MX no puede tener privilegios de anfitrión (es decir, jugar contra Inter Miami CF o jugar contra un Club de la MLS que esté mejor clasificado en la Tabla de Clasificación de Leagues Cup), entonces los privilegios de anfitrión se otorgarán al siguiente club de la Liga MX mejor clasificado y elegible”. Finalmente cierra especificando que “en ningún otro caso un club de Liga MX distinto a los aquí enumerados tendrá privilegios de anfitrión”.

Esto dice el reglamento de la Leagues Cup | Leagues Cup

Antes de pensar en una eventual localía, América deberá oficializar su clasificación. El equipo dirigido por Guillermo Almada suma seis puntos y una diferencia de goles de +4 antes de enfrentar al Austin FC en su último compromiso de la primera fase. Una victoria confirmaría su presencia en cuartos y lo mantendría con posibilidades de terminar en el primer lugar entre los representantes de Liga MX.

El empate también sería suficiente para garantizar el pase, aunque podría modificar la posición definitiva de las Águilas. Incluso una derrota todavía podría permitir la clasificación, pero América dependería de diferentes resultados de clubes como Cruz Azul, León, Toluca y Monterrey. Por ahora los azulcremas, la Máquina, la Fiera y Bravos aparecen con seis puntos dentro de la pelea por los cuatro boletos correspondientes a la Liga MX.

El siguiente paso será conocer la posición definitiva del América y al representante de la MLS que enfrentará en cuartos de final. Si las Águilas terminan entre los clubes mexicanos mejor ubicados que cumplen los requisitos establecidos por el reglamento, tendrán posibilidades de recibir el encuentro en México, aunque la sede definitiva deberá ser determinada por el Comité Organizador de la Leagues Cup.

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