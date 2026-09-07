Pimpinela Escarlata encabeza las últimas grandes adiciones en La Granja VIP 2… ¿quién es la primera nominada?

La primera nominación ya sacude el arranque del reality show y marca el inicio formal de la lucha por permanecer dentro de la granja

Llegó la primera nominación en La Granja | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2 abrió oficialmente sus puertas este domingo 6 de septiembre con varias sorpresas en la conformación de su elenco. Pimpinela Escarlata se convirtió en una de las incorporaciones que más atención generaron durante la gala de estreno, después de semanas de versiones que relacionaban a la figura de la lucha libre mexicana con el reality de TV Azteca. Su participación quedó confirmada durante la transmisión y representa un cambio de escenario después de cuatro décadas vinculada a los cuadriláteros.

La llegada de Pimpinela formó parte de las revelaciones que la producción reservó para el arranque de la segunda temporada. Mario “Mono” Osuna, Pascal Nadaud, Azalia “La Negra” Ojeda y Julio Camejo también fueron incorporados a la relación definitiva difundida por TV Azteca. La combinación suma perfiles procedentes de la lucha libre, televisión, actuación y competencias deportivas a un elenco que ya incluía nombres como Niurka Marcos, Carlos Trejo, Ivonne Montero y Kunno.

Pimpinela Escarlata llega después de una trayectoria de alrededor de 40 años dentro de la lucha libre mexicana, con una etapa especialmente vinculada a AAA. Mario González Lozano, nombre detrás del personaje, también hizo historia en agosto de 2025 al aparecer en Triplemanía XXXIII, evento en el que se convirtió en el primer representante de la lucha libre exótica mexicana en participar en un cuadrilátero de WWE. Ahora tendrá que trasladar esa experiencia frente al público a una competencia basada en convivencia, tareas de campo, nominaciones y decisiones de la audiencia.

Otra de las incorporaciones que elevó la expectativa fue Manelyk González, confirmada como una de las participantes de La Granja VIP 2. La figura televisiva alcanzó reconocimiento a partir de Acapulco Shore y posteriormente amplió su trayectoria dentro de distintos formatos de reality. Su experiencia previa en programas de convivencia la coloca frente a un escenario conocido en cuanto a cámaras permanentes, estrategias y votaciones, aunque ahora deberá adaptarse también a las tareas y responsabilidades propias de la granja.

¿Quién es el primer nominado de La Granja VIP 2?

María Karunna se convirtió en la primera nominada de la semana en La Granja VIP 2, por lo que su permanencia dentro del reality comienza a estar en juego desde los primeros días de competencia. La integrante del elenco quedó colocada en la zona de riesgo y ahora deberá esperar el desarrollo de las siguientes dinámicas para conocer quiénes la acompañarán en la placa.

La nominación de María Karunna marca el inicio formal de la lucha por permanecer dentro de la granja. Con las votaciones y pruebas todavía por desarrollarse, el resto de los participantes buscará evitar quedar en riesgo, mientras la audiencia comenzará a tener un papel determinante en el rumbo de la competencia.

¡Inicia la cadena de nominación! 😬 Los Granjeros hicieron una elección, pero la última decisión la tuvo #IvonneMontero, quien seleccionó a la primera nominada #MaríaKarunna. 🫵🏻🔥#LaGranjaVIP 🌾 EN VIVO AHORA https://t.co/4iw8dxXG3I

Acceso Total en Disney+ 📺 pic.twitter.com/PGWOrJ4HqW — La Granja VIP (@lagranjavipmx) September 7, 2026

¿Cómo votar por los habitantes de La Granja VIP 2? Paso a paso

El público vuelve a tener influencia directa en el desarrollo de La Granja VIP. TV Azteca habilitó las votaciones desde la noche del estreno del domingo 6 de septiembre, aunque la función de cada votación puede cambiar dependiendo de la dinámica de la semana: elegir participantes para determinadas decisiones o salvar a los nominados durante las galas de eliminación.

Para participar desde México, el procedimiento oficial es el siguiente:

Ingresar a la sección oficial de votaciones de La Granja VIP, disponible mediante lagranjavip.tv/vota . Seleccionar al granjero o granjera disponible dentro de la votación activa. Emitir el voto y enviarlo para que quede registrado. Como segunda alternativa, descargar la aplicación TV Azteca En Vivo, ingresar al banner de votaciones de La Granja VIP y elegir al participante. Confirmar y enviar el voto antes del cierre anunciado durante la transmisión.

La producción puede abrir y cerrar las ventanas de votación durante las emisiones. Por ello, no todos los participantes estarán necesariamente disponibles cada vez que se habilite el sistema. En la primera dinámica de la temporada, por ejemplo, la audiencia pudo participar en una votación relacionada con la elección de los peones.

Todos los participantes en La Granja VIP 2: lista completa

La producción presentó durante las semanas anteriores al estreno a buena parte del elenco y reservó algunas incorporaciones para la primera gala. La lista definitiva publicada por TV Azteca la noche del 6 de septiembre incluye, hasta el corte más reciente, a los siguientes participantes:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “Bicolor”

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Abigail Pak “La Coreañera”

Natalia Alcocer

Manelyk González

Mario “Mono” Osuna

Azalia “La Negra” Ojeda

Julio Camejo

Pascal Nadaud

Pimpinela Escarlata

Existe un detalle a considerar. Antes del estreno, TV Azteca había anunciado que la segunda temporada estaría integrada por 20 participantes; sin embargo, la lista “definitiva” publicada por la televisora a las 22:26 horas de este domingo contiene 19 nombres. Hasta ese corte, la cadena no había agregado un vigésimo concursante a su relación oficial, por lo que cualquier otro nombre debe mantenerse como versión no confirmada.

¿Dónde ver en vivo las galas y el 24/7 de La Granja VIP 2?

La Granja VIP 2 se transmite en televisión abierta por Azteca UNO. Las emisiones regulares comienzan de lunes a viernes a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, mientras la gala dominical está programada a partir de las 20:00 horas. Durante la semana se desarrollarán dinámicas como El Capataz, El Duelo, La Asamblea, La Salvación y La Traición antes de llegar al domingo de eliminación.

Las galas también pueden seguirse mediante la señal digital de TV Azteca y sus plataformas oficiales, mientras que la alternativa para quienes buscan seguir lo que ocurre fuera de las emisiones televisivas es Disney+.

Disney+ cuenta con la transmisión 24/7 de La Granja VIP 2 en México, con cámaras que permiten acompañar la convivencia de los participantes durante el día y la noche. TV Azteca también mantiene contenidos, programas previos y posteriores y cobertura digital relacionada con el reality. La señal permanente comenzó después de la gala inaugural, por lo que desde ahora el público podrá seguir las primeras alianzas, diferencias y estrategias que surjan entre Pimpinela Escarlata, Manelyk González y el resto de los habitantes.

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