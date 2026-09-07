México vs Polonia: fecha, horario y dónde ver en vivo el Mundial Femenil sub 20

El Tri femenil sub 20 busca su primera victoria en Polonia 2026 después de dejar escapar una ventaja de dos goles ante Benín

México vs Polonia, horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

La Selección Mexicana femenil sub 20 tendrá una prueba importante en su segundo partido de la Copa Mundial Femenil sub 20 de la FIFA Polonia 2026. El equipo dirigido por Doriva Bueno enfrentará a la selección anfitriona, con la obligación de sumar después del empate que obtuvo ante Benín en su presentación.

El Tri dejó escapar una ventaja de dos anotaciones en su debut y terminó con un 2-2 que lo mantiene con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. El encuentro ante Polonia será clave para comenzar a definir las posiciones del Grupo A, en un sector donde también compiten Argentina y Benín.

¿A qué hora juegan y dónde ver el partido México vs Polonia del Mundial Femenil sub 20?

México se enfrentará a Polonia el martes 8 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. El partido tendrá como escenario el Estadio Arena Katowice, sede que ya recibió el debut del conjunto mexicano ante Benín.

La selección polaca llega a este compromiso después de conseguir una victoria por 3-0 sobre Argentina, resultado que le permitió colocarse como líder del sector con tres puntos y una diferencia de +3. México, en cambio, suma una unidad después de su empate en la primera jornada.

El resultado será especialmente importante para el conjunto mexicano, ya que una victoria le permitiría colocarse en una posición favorable antes de disputar su último encuentro de la fase de grupos.

México inició el torneo con goles de Alice Soto y Montserrat Saldívar. La atacante del Tri abrió el marcador al minuto 21, mientras que Saldívar amplió la diferencia al 51’, pero Romaine Gandonou marcó dos veces para Benín y consiguió el empate en los minutos finales.

¿Cuáles son las alineaciones para el México vs Polonia del Mundial Femenil sub 20?

Las alineaciones oficiales de México y Polonia se conocerán antes del inicio del partido. Doriva Bueno deberá definir su once tomando en cuenta el desgaste del debut y la necesidad de competir ante la selección anfitriona, que llega con tres puntos después de su triunfo sobre Argentina.

Uno de los puntos a seguir será la situación de Alice Soto, quien tuvo que abandonar el encuentro ante Benín después de recibir un golpe. La jugadora mexicana fue sustituida antes del descanso y hasta el término de aquel partido no se dio a conocer un diagnóstico que confirmara su disponibilidad para enfrentar a Polonia.

Calendario de México en el Mundial Femenil sub 20: fecha y horario

Después del partido contra Polonia, México tendrá un último compromiso en la fase de grupos frente a Argentina. El duelo está programado para el 11 de septiembre, por lo que el Tri tendrá pocos días para preparar ese encuentro después de medirse con la selección anfitriona.

La clasificación contempla el avance de los dos primeros lugares de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros entre los seis sectores del torneo. Por ello, cada punto puede resultar determinante para definir los equipos que continuarán en la competencia.

Tras la primera jornada, Polonia ocupa el primer lugar del Grupo A con tres puntos, mientras que México y Benín aparecen con una unidad cada uno. Argentina se encuentra en el último puesto sin puntos. El enfrentamiento del martes puede modificar por completo ese panorama y acercar al Tri a los octavos de final.

Te puede interesar: