Santa Fe vs Millonarios en vivo la Liga BetPlay 2026-II, goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 16

El clásico capitalino por la fecha 16 se adelantó por los conciertos que habrá en Bogotá en el mes de octubre.

Santa Fe vs Millonarios, en vivo la fecha 16 de la Liga BetPlay.

El clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios se disputará este miércoles 2 de septiembre en El Campín, en un partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay que fue adelantado debido a los conciertos programados en las próximas semanas en Bogotá. El conjunto cardenal llega con confianza tras empatar 1-1 ante Junior en Barranquilla y conseguir una histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a River Plate, mientras que Millonarios afronta el derbi en medio de un panorama inesperado luego de anunciar este martes la salida de Fabián Bustos, apenas un día antes del encuentro, por lo que tendrá un técnico interino en el banquillo.

¿A qué hora juega Santa Fe vs Millonarios y dónde ver en vivo hoy 2 de septiembre de 2026?

Santa Fe y Millonarios jugarán este miércoles 2 de septiembre de 2026 a partir de las 8:25 p.m. (hora colombiana). El clásico se podrá ver por Win Sports+ y la plataforma digital del mismo canal. También podrás seguir el minuto a minuto por Claro Sports.

Alineaciones Santa Fe vs Millonarios: así salen a la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II

Santa Fe: Wéimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Crhistian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Jáder Obrian, Maximiliano Lovera, Franco Fagúndez y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Sebastián Valencia, Andrés Llinás; Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz, Leonai Souza; Leonardo Castro y Francisco Chaverra. DT: Ómar Rodríguez.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 16 de Liga Betplay 2026?

Santa Fe parte como favorito para quedarse con el clásico capitalino, principalmente por el momento que atraviesa: llega con cuatro partidos consecutivos sin perder, viene de lograr una histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y tendrá el respaldo de su afición en El Campín. En contraste, Millonarios afronta el duelo en medio de incertidumbre tras la salida de Fabián Bustos y con un técnico interino en el banquillo. Aunque el cuadro azul tiene la mejor defensa del campeonato y ocupa una mejor posición en la tabla, el presente y el impulso anímico ponen al conjunto cardenal un paso por delante.

Te puede interesar