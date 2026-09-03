¡Otra vez Neymar! Sale lesionado en eliminación ante Palmeiras y enciende las alarmas en Santos

Santos quedó eliminado de la Copa de Brasil tras empatar sin goles y perder la serie por marcador global de 3-0

¡Golpe para Neymar y Santos! Lesión obliga al brasileño a salir. Reuters

Neymar volvió a encender las alarmas en Santos por una nueva molestia física. El delantero brasileño abandonó el partido ante Palmeiras, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil, después de presentar dolor en la pierna derecha durante el primer tiempo.

El encuentro se disputó este miércoles 2 de septiembre en Vila Belmiro y terminó 0-0, resultado que confirmó la eliminación de Santos después del 3-0 que Palmeiras consiguió en el partido de ida. El conjunto visitante avanzó a las semifinales, mientras el equipo de Neymar quedó fuera de la competencia.

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Neymar sintió molestias y no regresó para el segundo tiempo

El partido tuvo un comienzo intenso para Neymar. Apenas habían transcurrido seis segundos cuando Felipe Anderson recibió una tarjeta amarilla por una entrada sobre el atacante brasileño que se quedó a nada de ser roja.

La preocupación apareció hacia el cierre de la primera parte. Neymar disputó un balón dividido con Agustín Giay y después comenzó a mostrar molestias en la pierna derecha. Aunque permaneció en el campo hasta el descanso, su participación disminuyó durante los minutos finales del primer tiempo.

Finalmente, Neymar no regresó para la segunda mitad. El técnico Cuca decidió sustituirlo y dio entrada a Rony para afrontar el complemento.

La molestia se produjo después de que Neymar fuera titular ante Palmeiras, luego de no participar en el encuentro de ida por decisión del cuerpo técnico. El atacante había vuelto a la actividad el fin de semana anterior, en la victoria 1-0 de Santos sobre Corinthians.

Santos queda eliminado de la Copa de Brasil

La salida de Neymar ocurrió cuando Santos necesitaba encontrar una respuesta ofensiva para intentar remontar el 3-0 que Palmeiras había conseguido en el primer partido de la serie. El Peixe necesitaba ganar por cuatro goles para avanzar de forma directa a las semifinales. Un triunfo por tres tantos habría llevado la eliminatoria a los penaltis, pero el empate sin goles en Vila Belmiro terminó con las aspiraciones del conjunto local.

Palmeiras administró la ventaja conseguida en la ida y mantuvo su portería en cero para confirmar su clasificación. Santos, además de despedirse de la Copa de Brasil, terminó el encuentro con la incertidumbre sobre el estado físico de su principal referente ofensivo.

Neymar será evaluado por el cuerpo médico

Por ahora, Santos deberá realizar estudios médicos a Neymar para conocer el alcance de la molestia en la pierna derecha. El hecho de que haya abandonado el encuentro en el descanso impide establecer todavía un diagnóstico definitivo.

La situación vuelve a poner la atención sobre la condición física del delantero, quien ha tenido una participación irregular con Santos durante 2026. Antes del encuentro ante Palmeiras, había disputado 16 de los 24 partidos del equipo como local.

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