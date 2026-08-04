Histórica goleada al Genoa de Johan Vásquez: cae 10-1 ante el Bournemouth en pretemporada 

El capitán mexicano disputó sus primeros 30 minutos de la pretemporada tras el Mundial 2026; Julián Araujo no fue convocado

Johan Vásquez regresó al equipo italiano | Gabriele Siri / LiveMedia / DPPI via AFP

El regreso de Johan Vásquez a la actividad con el Genoa estuvo lejos del escenario esperado. El defensa mexicano reapareció con el conjunto italiano tras su participación en la Copa del Mundo 2026, pero lo hizo en una derrota histórica por 10-1 frente al Bournemouth, en un amistoso de pretemporada de 120 minutos y dividido en cuatro tiempos de 30 minutos.

Vásquez fue titular y disputó únicamente el primer periodo de media hora, correspondiente a sus primeros minutos de la preparación rumbo a la temporada 2026-27 de la Serie A. Cuando el mexicano abandonó el terreno de juego, el marcador era apenas 1-0 a favor del Bournemouth gracias a un gol de Alex Scott al minuto 13. A partir de ese momento llegó el desplome del conjunto italiano, que recibió nueve goles más en los siguientes 90 minutos.

El encuentro, pactado en un formato poco habitual de cuatro tiempos para repartir carga física entre ambos planteles, terminó con parciales de 1-0, 3-1, 3-0 y 3-0 para el club inglés. Mattia Ellertsson marcó el único tanto del Genoa, mientras que Justin Kluivert, Adrien Truffert, Alex Scott, David Brooks, Daniel Jebbison, Enes Ünal y Marcos D. González, con un doblete, encabezaron la goleada.

All the goals as we beat Serie A side Genoa 10-1 in a pre-season friendly 🙌 pic.twitter.com/qtfBcMXcnz — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 4, 2026

Se trata de una de las derrotas amistosas más abultadas en la historia del Genoa y la peor registrada por el club en la era moderna. De acuerdo con los registros históricos del conjunto rossoblù, el 10-1 supera incluso el 8-0 sufrido ante el Sparta de Praga en 1920 y el 6-0 frente al Alajuelense durante una gira por Costa Rica en 1950, aunque en condiciones diferentes de juego.

Johan Vásquez regresa a la acción

El mexicano volvió a tener actividad después del descanso concedido tras el Mundial y apunta a ser nuevamente una pieza fundamental en la defensa del Griffone, donde además porta el gafete de capitán. El zaguero afronta su quinta temporada con el club, después de consolidarse como uno de los defensores más constantes de las cinco grandes ligas europeas en las últimas campañas.

El Genoa había dejado buenas sensaciones durante el resto de su pretemporada, con una victoria sobre el Trento, un empate frente al Vicenza y un triunfo contra el Leicester City, antes de sufrir este duro tropiezo ante un Bournemouth que mostró una enorme diferencia de intensidad y contundencia ofensiva.

📌 Terminata la sessione di allenamento congiunto al Bournemouth Performance Centre



⚽️ Il test match si è svolto in 4 tempi da 30 minuti ciascuno:



1️⃣ Primo tempo: BOU 1-0 GEN

2️⃣ Secondo tempo BOU 3-1 GEN

3️⃣ Terzo tempo: BOU 3-0 GEN

4️⃣ Quarto tempo: BOU 3-0 GEN pic.twitter.com/cUypPeslTP — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 4, 2026

En el otro frente mexicano, Julián Araujo no tuvo participación con el Bournemouth. El lateral, quien regresó este verano tras su cesión con el Celtic, no fue convocado para el compromiso.

El próximo compromiso del Genoa será el sábado 8 de agosto frente al Deportivo La Coruña en el Stadio Luigi Ferraris, en el que será su último ensayo antes de iniciar oficialmente la temporada de la Serie A el 22 de agosto, cuando visite al Napoli.

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