Todo listo para la Leagues Cup 2026: Así se ven los momios rumbo al torneo

Este torneo enfrentará a los equipos de la Liga MX exclusivamente contra escuadras de la MLS, sin cruces entre conjuntos de la misma liga

Los momios para la Leagues Cup 2026 | Caliente.mx

La Leagues Cup 2026 está por arrancar y Caliente.mx ya tiene listas las líneas y momios para quienes quieran vivir el torneo desde otra perspectiva. Se trata de la competencia anual sancionada por Concacaf que pone frente a frente a los clubes de la Liga MX y la MLS, un formato interligas único en el fútbol mundial, cuyos primeros tres lugares obtienen boleto directo a la Concacaf Champions Cup.

El torneo dará el banderazo hoy 4 de agosto con su fase de grupos, misma que se extenderá hasta el 13 del mismo mes, y que enfrentará a los equipos de la Liga MX exclusivamente contra escuadras de la MLS, sin cruces entre conjuntos de la misma liga.

Inter Miami se perfila como el gran nombre a vencer, con una línea de +700 que lo coloca como el favorito indiscutible del torneo. El conjunto de Florida ya levantó el trofeo en la edición de 2023, tras superar al Nashville SC en la final, y llega de nuevo como el rival a superar para el resto del cuadro. Por el lado mexicano, Toluca y América comparten el papel de mejor apuesta, ambos con un momio de +1000, mientras que Vancouver Whitecaps se ubica justo detrás, en +1100.

Uno de los sellos particulares de este torneo es su formato de definición: aquí no existen los empates. Si un partido termina igualado después de los 90 minutos, la serie se resuelve directamente en tanda de penales, y el equipo ganador suma un punto extra en la tabla. Este detalle ha sido determinante en ediciones pasadas, donde las últimas tres finales han sido protagonizadas únicamente por equipos de la MLS, sin que ningún representante mexicano haya conseguido meterse a la pelea por el título.

La edición 2026 también marcará un antes y un después en la logística del torneo, será la primera vez que se disputen partidos en suelo mexicano, con un total de 4 encuentros programados en el país, de los cuales 2 se jugarán en Toluca.

Estas son las líneas completas a ganador que maneja Caliente.mx para el torneo:

Inter Miami +700

Toluca +1000

América +1000

Vancouver Whitecaps +1100

Pachuca +1200

Nashville SC +1200

Los Angeles FC +1400

Real Salt Lake +1400

Cruz Azul +1400

Chivas de Guadalajara +1600

Con el arranque del torneo cada vez más cerca, la expectativa entre los aficionados no deja de crecer. Caliente.mx invita a sus usuarios a mantenerse al tanto de la plataforma oficial, donde podrán consultar en todo momento la información más actualizada.

*Los momios pueden cambiar, para cualquier duda favor de consultarlo directamente en la aplicación o sitio web de Caliente.mx

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