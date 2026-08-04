Barcelona no se rinde por Julián Álvarez: Deco viaja a Madrid para reunirse con el agente del delantero

Deco y Joao Amaral sostendrán una reunión con el representante de Julián Álvarez para definir la estrategia del Barcelona

El argentino sigue siendo la prioridad en el Camp Nou | Reuters

El FC Barcelona mantiene vivo su gran objetivo para reforzar el ataque. De acuerdo con Mundo Deportivo, el director deportivo Deco viajó este martes a Madrid acompañado por Joao Amaral, uno de sus principales colaboradores, para sostener una reunión con Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvarez, y analizar los siguientes pasos en la búsqueda del delantero argentino.

Pese a que en las últimas semanas distintas versiones apuntaban a un enfriamiento de la operación, el club blaugrana no ha abandonado la idea de incorporar al atacante del Atlético de Madrid. La reunión tiene como finalidad mantener el contacto entre las partes y revisar la estrategia diseñada desde hace meses para intentar que el fichaje pueda concretarse si las condiciones cambian en las próximas semanas.

La cita con el representante del campeón del mundo no significa que exista un acuerdo cercano ni un cambio radical en las negociaciones. En Barcelona reconocen que la operación continúa siendo una de las más complicadas del mercado y que todavía existen importantes obstáculos para hacerla realidad.

El principal freno sigue siendo la postura del Atlético de Madrid. La directiva rojiblanca considera a Julián Álvarez una pieza fundamental del proyecto deportivo y no contempla abrir la puerta a una venta. Además, la compleja relación institucional entre ambos clubes tampoco facilita una negociación de esta magnitud.

Aun así, el cuadro blaugrana mantiene la convicción de seguir explorando todas las alternativas posibles antes de dar por perdida la incorporación del delantero argentino. El reporte apunta que Joan Laporta y Deco consideran que Julián es la prioridad absoluta para reforzar la ofensiva y creen que todavía existen escenarios que podrían modificar el rumbo de la operación.

Otro de los elementos que alimenta el optimismo en la directiva culé es la postura del propio futbolista. De acuerdo con la información publicada por Mundo Deportivo, en el club consideran que existe el deseo del jugador de vestir la camiseta blaugrana y puede tener un peso importante en cualquier negociación, aunque también son conscientes de que, por sí solo, ese factor no será suficiente para convencer al Atlético.

Julián Álvarez, de 26 años, mantiene contrato con el conjunto colchonero hasta 2030, por lo que cualquier movimiento dependerá de un cambio en la postura del club madrileño o de un escenario que facilite una negociación que, por ahora, sigue completamente bloqueada.

Mientras tanto, el viaje de Deco a Madrid representa una nueva muestra de que el Barcelona no piensa bajar los brazos. La dirección deportiva continúa trabajando en silencio para preparar el terreno y estar lista para reaccionar si la situación cambia durante las próximas semanas del mercado de fichajes.

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