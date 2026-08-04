Plaza Amador vs Firpo, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 2, goles y resultado en directo

Sigue el partido entre Plaza Amador y Firpo por la jornada 2 de la Copa Centroamericana.

Plaza Amador Firpo, Copa Centroamericana, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Plaza Amador y Luis Ángel Firpo, correspondiente a la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026! El encuentro puede marcar el rumbo de ambos equipos en el Grupo C: el conjunto panameño está obligado a sumar tras su estreno, mientras que el representante salvadoreño buscará comenzar con buen pie su participación en el torneo. Sigue aquí todas las incidencias, los goles y las principales jugadas del compromiso.

Plaza Amador afronta este duelo con la necesidad de recuperarse luego de la derrota por 4-2 frente a Diriangén en la fecha inaugural. El equipo panameño dejó buenas sensaciones en algunos pasajes de ese encuentro, aunque no logró sostener el resultado. Ahora intentará aprovechar la localía para conseguir sus primeros puntos. Además, llega impulsado por su más reciente victoria en la liga local, donde venció 2-0 a Sporting San Miguelito.

Luis Ángel Firpo debutará en esta edición de la Copa Centroamericana tras haber descansado en la primera jornada. El conjunto usuluteco, campeón del Apertura 2025 de El Salvador, afronta su segunda participación en el certamen regional con la intención de comenzar sumando fuera de casa. Su presente también es positivo en el torneo doméstico, donde viene de imponerse con autoridad por 4-0 a Fuerte San Francisco antes de este compromiso internacional.

Transmisión en vivo del partido entre Plaza Amador vs Firpo | Exclusivo para Estados Unidos

¿A qué hora juega Plaza Amador vs Firpo y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 29 de julio?

El encuentro entre Plaza Amador y Luis Ángel Firpo se disputará el martes 4 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Pensativo. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Panamá y El Salvador. Además, el partido entre Plaza Amador y Firpo se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del Plaza Amador vs Firpo, al momento: así salen al partido de hoy

Ni Plaza Amador ni Firpo cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Mario Méndez y Marvin Solano no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Plaza Amador: Samuel Castañeda; Kairo Walters, Rudy Yearwood, Jafet Taivez, Éric Davis; Daivis Murillo, Abdul Knight; Ricardo Phillips, Yoarmeth Murillo, Everardo Rose; y Jorlian Sánchez. DT: Mario Méndez.

Luis Ángel Firpo: Felipe Amaya; Jonathan Jiménez, Lizandro Claros, Wilber Arizala, Erivan Flores; Diego Ortez, Mauricio Cerritos, Rafael Águila, Bryan Landaverde; Nelson Díaz y Styven Vásquez. DT: Marvin Solano.

Últimos resultados y antecedentes del Plaza Amador vs Firpo

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Plaza Amador y Luis Ángel Firpo a lo largo de su historia de manera oficial.

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana?

El club más ganador de la Copa Centroamericana de Concacaf es Liga Deportiva Alajuelense, que conquistó las tres primeras ediciones del torneo (2023, 2024 y 2025), convirtiéndose en el único tricampeón de la competencia. En cuanto a los protagonistas de este encuentro, Plaza Amador y Firpo todavía buscan levantar por primera vez el trofeo, por lo que el certamen de 2026 representa una nueva oportunidad para hacer historia a nivel regional.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con la participación de 20 equipos, distribuidos en cuatro grupos de cinco clubes. Cada equipo disputa cuatro partidos durante la fase de grupos y los dos mejores de cada zona avanzan a los cuartos de final. A partir de esa instancia, el torneo se define mediante series de ida y vuelta (cuartos de final, semifinales y final). Además del título regional, la competencia reparte seis cupos para la Copa de Campeones de Concacaf 2027: cuatro para los semifinalistas y dos adicionales a través de una ronda de Play-In.

Te puede interesar