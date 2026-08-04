Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado atletismo finales en directo

Sigue en vivo las finales de los 5000 metros masculinos, salto de longitud masculino, 400m vallas varonil, 400m vallas femenil y relevos mixtos de 4x100m

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continúan con una de las jornadas más importantes del programa de atletismo, en la que varias pruebas repartirán medallas en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. La actividad reúne a los mejores exponentes de la región en competencias donde cada centésima y cada intento pueden marcar la diferencia.

El programa contempla las finales de los 5,000 metros varonil, salto de longitud masculino, 400 metros con vallas en las ramas varonil y femenil, además del relevo mixto 4×100 metros. Cada prueba pondrá en juego el podio regional y ofrecerá una nueva oportunidad para que los atletas sumen un título en Santo Domingo 2026.

La jornada representa un momento clave del atletismo en estos Juegos, con especialistas de distintas disciplinas buscando subir al podio y cerrar su participación con una medalla. El Estadio Olímpico Félix Sánchez será nuevamente el escenario donde se definirán nuevos campeones en una de las disciplinas más esperadas del certamen.

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