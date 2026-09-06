Lo que está en juego con el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup

ste domingo, el partido por el tercer lugar en Leagues Cup definirá al noveno clasificado de la Liga MX para la Concachampions de la edición 2027

Partido por el tercer lugar | Imago 7

La Leagues Cup, en su edición 2026, está cerca de terminar y este domingo los equipos mexicanos definirán los tres boletos que la competición binacional de para la Concacaf Champions Cup del próximo año.

Después de perder frente al Deportivo Toluca, León está obligado a vencer en el partido que lo enfrentará a las Águilas del América para asegurar su participación en la competición continental del Norte, Centroamérica y del Caribe del 2027. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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